WhatsApp estrena esta nueva función que no querrás perderte

Cada vez llegan nuevas funciones a WhatsApp, tanto en materia como de seguridad, como de diseño de interfaz, características que pueden desarrollar usuarios, entre otras que algunas veces se renuevan hasta diario, siendo así una empresa que busca competir contra otras plataformas.

Rápidamente, WhatsApp ha evolucionado y se ha transformado de ser un servicio de mensajería con puros textos a otro que permite el intercambio de archivos multimedia, creación de grupos, próximamente comunidades, lo cual la ha convertido en una aplicación popular entre muchas personas, pero ahora parece que llegará una nueva característica que busca revolucionar las funciones que tiene la plataforma.

Nueva función de WhatsApp

De acuerdo a lo que ha dicho el sitio WABetainfo, WhatsApp está trabajando en una nueva función de encuestas dentro de las conversaciones de las personas, para que puedan votar y también colocar su opinión, pero aunque esto parece que llegará a las personas para que cualquiera pueda crear una, esto no será así.

No se conoce mucha información sobre la nueva característica, pero lo poco que se sabe es que las encuestas serán creadas por WhatsApp para que las personas puedan opinar y votar sobre como es el servicio de la aplicación, además enviar comentarios, aunque alguien comente algo negativo sobre la plataforma, esto no afectará su cuenta, también si no se desea participar puede omitirse, ya que son completamente opcionales.

Participen o no las personas en las nuevas encuestas de WhatsApp, esto no tendrá impacto sobre el comportamiento de su cuenta, por lo que si alguien omite o comenta algo negativo no habrá ningún tipo de sanción, tampoco se conoce a qué personas les estará llegando o si será a todas las personas de forma simultánea.

WhatsApp Survey.

Foto: WABetainfo.

Cada respuesta será completamente privada y segura utilizando el sistema y política de privacidad que actualmente tiene la plataforma, la nueva función lleva el nombre de WhatsApp Survey, recuerda que nunca se pedirá ningún tipo de información, como tarjeta de débito, crédito, pin especial de acceso o la verificación de la cuenta.

Todavía no se conoce de forma oficial cuando llegará la nueva función a la plataforma e incluso si en el futuro las personas podrán crear nuevas encuestas, también la finalidad de la misma se desconoce, puede que esté enfocada a desarrolladores de forma específica para conocer la retroalimentación de cómo opera la aplicación.

Solo es cuestión de tiempo para conocer cuándo y cómo llegarán las encuestas de WhatsApp a la plataforma y qué tipo de cuentas las pueden usar.

