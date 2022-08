iPhone 14: Estos podrían ser los precios de la siguiente generación de smartphone de Apple

Cada vez falta menos para conocer cual será el siguiente dispositivo de Apple, sobre todo el iPhone, con esto los rumores aumentan cada vez más, algunos renders hechos por fans y otros por profesionales que especulan sobre que pasará salen a la luz, pero ahora se está hablando del precio.

Algunas personas como el especialista Wedbush han comenzado a realizar análisis y especular un poco sobre cuál será el precio del nuevo iPhone, todo combinado con que los rumores indican que están buscando que la cadena de producción continúe con normalidad después de la pandemia y también del conflicto bélico que estamos viviendo.

Evidentemente si la cadena se ve interrumpida en cierto punto, podríamos tener sobreprecio por falta de componentes y eso es lo que está evitando Apple actualmente, también un escenario que se especula es que aumente 100 dólares, o su equivalente de dos mil pesos mexicanos, aproximadamente con respecto al modelo anterior.

Este analista hace mención que en cada parte del proceso han existido los aumentos de precio, como hemos visto en el pasado, hay distintas versiones de iPhone con diversos precios, de acuerdo a los rumores y demás información, quedarían de la siguiente manera.

Precios estimados del iPhone 14

El más económico costará 799 dólares mientras que el más caro, comenzaría desde los 899 dólares, dependiendo todas las características con las que cuente el mismo, esto es un aumento aproximado de 100 dólares, que de acuerdo a todos los especialistas, este aumento no es considerable tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido en medio de la cadena de producción.

Además también hay rumores que existiría una posible falta de componentes, por lo tanto la distribución no sería la adecuada y tendríamos escasez en algunos territorios.

Todo esto forma parte de especulaciones y rumores, no hay nada oficial, del mismo modo todavía no se cuenta con una fecha en concreto para el lanzamiento de los nuevos iPhone o bien los siguientes dispositivos que precedieron a los actuales, así que solo es cuestión de estar al pendiente de todo lo que se publique de forma oficial, así como seguir a las redes sociales de forma oficial para no perderse de ninguna actualización y novedad sobre la empresa.

SEGUIR LEYENDO:

Alexa, abre Sandman: Así funciona el nuevo skill con el que Morfeo te llevará al mundo de los sueños