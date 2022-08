WhatsApp: ¿Cómo filtrar los chats "no leídos" en la app?

WhatsApp siempre está buscando tener las más recientes actualizaciones para sus usuarios, estos incluyen desde un rediseño de la interfaz hasta implementación de nuevas características que buscan proteger información y sobre todo mejorar la fluidez de la plataforma mientras navegan por la misma.

Actualmente, si nos envían un mensaje mediante WhatsApp, siempre al ingresar en la plataforma, este se sitúa en la parte superior, es decir, a menos que tengamos ancladas algunas conversaciones, podemos observar hasta arriba cada uno de los mensajes pendientes. Esto es una gran ventaja, ya que nos ayuda a que siempre estemos al pendiente de que es lo que nos hace falta por leer, sin embargo hay personas o incluso compañías que reciben cientos de mensajes todos los días, así que esta acción pierde su sentido, puesto que aquellas que aún no se han respondido ahora pasan hasta la parte inferior debido a los pendientes.

Últimamente, de acuerdo al sitio web WABetainfo, se está informando que la nueva actualización de WhatsApp, sufrirá unos cambios en dicha característica previamente mencionada, ahora se implementarán los filtros para que se pueda elegir aquellas conversaciones que aún no hemos leído.

Vista previa WhatsApp.

Foto:wabetainfo.

Dicha característica, no es nueva, ya que previamente se ha visto funcionando en algunas versiones de la edición de negocios, es decir, ya funciona en WhatsApp Business, al menos en dispositivos seleccionados, precisamente para filtrar cada conversación que aún está pendiente o bien no se ha leído.

En caso de que tengas la versión de negocios, para filtrar los chats es muy sencillo, solo basta con pulsar en la lupa situada arriba de llamadas, seguido de esto aparecerá una lista de filtros que pueden ser aplicados para solo tener los que previamente se hayan elegido.

Recuerda que de momento solo funciona para la versión de negocios, WhatsApp Business y que la nueva actualización que reporta WABetainfo, es para el sitio web de la plataforma, precisamente para su aplicación instalable, de momento está en fase de pruebas y lo mejor será esperar para contar con la versión final y con todos los posibles errores resueltos, a menos que cuentes con un negocio para disfrutar de dicha característica.

Si tienes la versión normal, que no se encuentra enfocada a negocios, de momento no te funcionará la nueva característica, es únicamente para versión de escritorio y WhatsApp Business aunque la primera en fase beta, dónde aún no todas las personas pueden probar dicha implementación, recuerda mantener actualizada la app, para recibir todas las novedades en cuanto estén disponibles de forma pública, para lograr esto solo tienes que buscarla en la tienda de aplicaciones y debe de aparecer el botón correspondiente, en caso contrario, significa que estás corriendo la versión.

