¿Cuánto podría costar el nuevo plan con anuncios de Netflix?

Como consecuencia de la importante perdida de usuarios que reportó Netflix durante el segundo trimestre del año, la compañía se vio forzada a incluir un nuevo paquete "más accesible" pero con publicidad, mismo que de acuerdo a la poca información que se ha compartido llegaría con algunas limitantes, entre las que se encuentran la ausencia de contenidos en la app, es decir, no todas las series y películas estarán disponibles.

¿Qué sabemos de este paquete más económico de Netflix?

Aunque por ahora Netflix ha limitado la información respecto a esta nueva suscripción, diversos medios aseguran que este plan contará con cuatro minutos de publicidad por cada hora de transmisión. Adicionalmente, se ha mencionado que este paquete no estará disponible en todas las regiones, al menos no durante su lanzamiento.

Ahora sabemos, gracias a los informes provenientes del medio Bloomberg, que el precio de renta que tendría este nuevo paquete podría rondar los 7 a 9 dólares mensuales. Es decir, en caso de que Netflix fijará dicha cantidad, este nuevo plan costaría poco más de la mitad del paquete Estándar, que actualmente ronda los 15,49 dólares.

Hemos dejado fuera de la mesa a un gran segmento de clientes, que son las personas que dicen: ‘Oye, Netflix es demasiado caro para mí y no me importa la publicidad. Estamos agregando un nuevo nivel con anuncios; no estamos agregando anuncios a Netflix como lo conocemos hoy. Estamos agregando un nivel con anuncios para las personas que dicen: 'Oye, quiero un precio más bajo y miraré los anuncios'. - Ted Sarandos, co-CEO de Netflix

Se prevé que Netflix trabaje de la mano de Microsoft con el objetivo de evitar repetir los mismos anuncios. Otra de las novedades que se ha encontrado en el código de la aplicación de iOS ya se deja entrever que el plan publicitario no permitirá descargas para reproducir sin conexión.

Netflix tendrá nueva suscripción.

Disney Plus revela paquete con publicidad

Al igual que Netflix, la plataforma de entretenimiento Disney Plus ya se encuentra probando una nueva suscripción, más accesible y con publicidad. De acuerdo con los informes de The Wall Street Journal, Disney está buscando limitar los anuncios para que estos no sean tan invasivos, se habla de que se mostrarán en total 4 minutos de comerciales por cada hora de contenido.

Aunque todavía no hay una fecha concreta de lanzamiento para esta membresía, se habla de que los anuncios en esta plataforma mantendrán su imagen familiar, por lo tanto, el servicio de streaming no incluiría comerciales relacionados con bebidas alcohólicas ni productos similares.

