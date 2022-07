Usa tu viejo celular Android para potenciar el WiFi de tu casa siguiendo estos pasos

Seguramente después de tantos años de que existan los smartphones ya contamos con alguno que tenga una versión no actualizada de Android o bien uno que no usemos, lo que pocos saben es que hay muchos usos que se le pueden dar para no tenerlo abandonado.

En la actualidad acceder a internet es mucho más fácil que nunca, ahora los dispositivos móviles incluso pueden compartir su conexión con otros y repartir Wifi en cualquier parte donde nos encontremos, dicho proceso se hace mediante los datos móviles que tenga nuestra tarjeta SIM, así que para realizar este tipo de acción debemos de tener un plan de datos.

Pero también hay otras opciones que nos permiten emitir wifi desde nuestro router hacía otros dispositivos, usando el smartphone antiguo, así que esta es la manera mediante la cual puedes usar ese móvil con android como un repetidor de Wifi.

Algo a considerar es que se van a necesitar aplicaciones de terceros ya que android no cuenta con esa función de forma nativa, gracias a esto vamos a poder ampliar la cobertura de nuestra red, haciéndola llegar a lugares que actualmente no lo hace, además puedes conectar a varios dispositivos a tu terminal, aunque claro hay que ver las capacidades de tu smartphone para no saturar de tareas y finalmente podría emitirte 5Ghz en caso de que este ya cuente con dicha tecnología.

Convierte tu viejo Android en un repetidor de señal Wi-Fi

Aunque no hay manera de hacerlo de forma nativa, la aplicación se llama Wifi repeater, está de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones y solo requiere un móvil con Android 4.2.2 o superior, para poder utilizarla es muy sencillo, solo tenemos que ir a google play, descargarla e instalarla.

Una vez que ya está instalada la ejecutamos, solicitará permisos de ubicación, esto es muy importante para poder usar todo el potencial de wifi, si no otorgar los permisos podría no funcionar adecuadamente, seguido de esto pulsamos en el ícono de la red wifi, comenzará a habilitarse y nos mostrará un código QR para poder leer la contraseña de una forma correcta y fácil.

En caso de que no cuentes con un dispositivo capaz de conectarse usando códigos QR, lo que hay que hacer es ir a los ajustes de Wifi, pulsar en la red y escribir la contraseña que la aplicación nos está emitiendo, después en los ajustes del host de proxy colocar la IP que Wifi repeater nos proporciona y finalmente en el puerto proxy colocar el HTTP port que viene en la aplicación, con esto podemos establecer de forma correcta conexión entre los dos dispositivos.

Finalmente presionamos en guardar y establecerá conexión a internet, con esto ya podemos repetir nuestra red en lugares donde no llegue o el acceso no sea tan fuerte como en otras partes, recuerda que la velocidad de internet depende mucho de tu conexión original y también de las capacidades con las que cuente tu smartphone antiguo, esto también delimita cuantos dispositivos son compatibles al momento de conectarse a internet y sobre todo la fluidez que tengas para navegar.

Entre mejor sea el dispositivo, podrás navegar a una velocidad más cercana a la que ofrece tu router, así como entre más cerca, mucho mejor, además de poder conectar múltiples dispositivos sin perder calidad de tu señal wifi.

