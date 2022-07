¿Extrañas a tu ex? Te explicamos cómo saber si aun te tiene guardado en Whatsapp

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, ocupando la primera posición como app de mensajería instantánea en México. Como consecuencia de la pandemia de Covid-19 este servicio fue adoptado como una herramienta para el trabajo y la educación.

Sin embargo, WhatsApp también continúa como una herramienta de entretenimiento, en la que a través de las conversaciones podemos "ponernos al día" con nuestros familiares, amigos y todos los seres queridos, y algunos otros no tan queridos como lo suelen ser los ex novios o ex parejas.

¿Cómo saber si te tienen agregado en WhatsApp?

Ahora bien, investigar lo que hacen las parejas y ex en WhatsApp se ha vuelto una práctica bastante común, por lo que si te ha entrado la curiosidad de saber si aún te tienen agregada en la app, puedes hacerlo de la siguiente manera.

Lo primero que debes saber es que la manera más sencilla para descubrir si te tienen guardado en la app, y sin bloqueos, es escribirle directamente y esperar su contestación.

En caso de que esto no funcione, lo que puedes hacer es probar el siguiente método, el cual también implica mandar un mensaje.

El primer paso para ello es ingresar en WhatsApp.

Posteriormente, debes pulsar los tres puntos de la esquina superior derecha.

Seleccionar 'Lista de difusión'.

Escoger el número o contacto de tu ex.

Por último debes enviarle un mensaje.

Una vez enviado bastará con pinchar sobre el apartado de 'Info'.

En caso de que aparezca la leyenda "enviado o recibido", significa que te sigue teniendo en tu lista de contacto. También puede aparecer "leído". En caso contrario, es decir que no te tenga guardado o estés bloqueado no te aparecerá ninguna de estas frases.

