Estos son los 15 atajos en el teclado que debes conocer ya

Si trabajas mucho en tu computadora, seguramente querrás conocer la mejor manera de optimizar tu productividad, hacer más rápido tu trabajo e incluso de mejor manera llegar a la solución de los problemas que se planean mientras estás laborando o incluso jugando, aquí hay una lista de comandos que son de vital importancia para el uso de tu ordenador.

Uno de los más conocidos es Control+C con este comando podemos copiar, para pegar un texto debemos utilizar Control+V pero seguramente querrás conocer más e incluso algunos otros que no son tan populares como estos.

Comenzando con el comando Control+F5 gracias a este podemos actualizar la página del navegador que estamos usando, además nos ayuda a eliminar todos los registros de la caché, así que te podrá ahorrar incluso software extra que haga esta función.

Navegando por internet, nos encontramos con las pestañas, estás nos permiten tener páginas web abiertas al mismo tiempo, solo bastará con presionar Control+T para poder aperturar una nueva mientras que para cerrarla Control+W es la solución.

Si tenemos un texto largo y queremos buscar una palabra en concreto Control+F y podemos buscar específicamente palabras, para acercar una página basta con Control combinado con la tecla + o - para alejar.

En caso de que hayamos perdido nuestra visualización original con Control+O regresamos a dónde estaba al inicio.

Para el caso de los enlaces hay varios comandos que te pueden apoyar, comenzando con Control+ click en el enlace se abre en una nueva pestaña mientras la tecla de mayúsculas combinada con el clic se abrirá en una nueva ventana.

Si tienes muchos programas abiertos, con Windows+M todo se minimizará, mientras que cambiando la M por la E podemos aperturar el navegador de archivos.

Con el alternate y tabulador podemos cambiar de ventanas mientras que algunos programas al presionar Control+S guardamos nuestro trabajo, en caso de que quieras suprimir de forma definitiva un archivo, con mayúsculas y suprimir.

Guardar en favoritos se activa con Control+D y con control+ mayúsculas +N podemos crear una nueva carpeta donde estemos situados.

Todos estos son atajos que puedes usar para mejorar la productividad de tu día a día.

