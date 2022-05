WhatsApp: Así puedes reinstalar la aplicación sin tener que verificar de nuevo la cuenta

Una de las plataformas de mensajería instantánea más utilizadas por las personas, WhatsApp requiere de una verificación de la cuenta cada vez que se instala, es decir cuando se elimina del dispositivo y se reinstala, sin embargo, algunas veces esto puede ser complicado si es que el usuario no cuenta con su SIM o alguna manera de verificar la cuenta.

Por lo antes mencionado, han salido algunos trucos para poder desinstalar WhatsApp y reinstalarlo sin necesidad de tener que verificar la cuenta, que algunas veces falla y nos deja por horas sin esta aplicación de mensajería, al no recibir el SMS, lo que resulta tedioso o complicado para algunas personas, o que incluso en caso de colocar dicho código erróneo nos puede llegar a bloquear la cuenta por un lapso de tiempo.

Novedades en WhatsApp

Ahora sabemos que WhatsApp incluirá una nueva función que se encuentra en fase Beta, de prueba, que podría hacernos la vida un poco más fácil, en caso de que tengas que eliminar la aplicación y requieras volver a utilizarla. Esta nueva característica, toma los datos que hay en el dispositivo móvil e inicia sesión de forma automática, tomando la copia de seguridad con la que contamos en el dispositivo.

Gracias a esta actualización vamos a poder reinstalar WhatsApp usando la copia de seguridad del dispositivo y con esto no necesitamos de nuestro SIM para poder acceder a la cuenta, es muy importante señalar que con nuevos dispositivos esto no se podrá realizar ya que al ser un nuevo smartphone no tenemos datos anteriores de una cuenta.

¿Cómo acceder a la fase beta de WhatsApp?

Todo esto apareció en una versión beta reciente y algunas personas ya lo pueden probar, para hacer esto hay que ir a Play Store, buscar WhatsApp y en la parte inferior podemos presionar en participar en BETA, algunas veces el cupo está lleno pero es cuestión de estar intentando a distintas horas para poder acceder a la misma.

Recuerda que aunque no tengas esta versión instalada, siempre que vayas a borrar la aplicación, hay que realizar una copia de seguridad para no perder nada, esto se logra accediendo a los ajustes, chats y copia de seguridad, así vamos a respaldar correctamente toda la información que tengamos en nuestras conversaciones.

Además también cuando requieras borrar WhatsApp si piensas reinstalarla, habrá un apartado que te preguntará acerca de que si deseas mantener algunos datos, entonces marcas que si los necesitas, con esto no se eliminarán las conversaciones o fotografías y la próxima vez que instales la aplicación en ese dispositivo, iniciará tu sesión sin necesidad del mensaje SMS que se envía a la SIM.

