WhatsApp: Por esta razón sigues en línea aunque ya hayas cerrado sesión

Seguramente algunas veces hemos recibido mensajes de WhatsApp aunque no estemos utilizando nuestro dispositivo o también en alguna ocasión podemos observar como contactos aparecen en línea pero en la vida real no tienen contacto con su dispositivo, todo esto tiene una razón.

En la actualidad más de dos mil millones de personas usan la aplicación de mensajería WhatsApp para entablar conversaciones o también grupos familiares o de trabajo, así que casi todas las personas ya cuentan y usan dicha aplicación, así que seguramente alguna vez alguna persona te ha dicho que estás en línea o has visto contactos que lo están aunque no estén teniendo interacción con su dispositivo, esto no lo puede controlar el usuario, esto depende completamente de la aplicación y su conexión con los servidores.

La plataforma debe de procesar todos los mensajes que envía y recibe, esto incluye lo de los grupos, es por eso que muchas veces ya no estamos interactuando con el dispositivo pero seguimos en línea, simultáneamente la app está guardando todos los datos en la copia de seguridad, de acuerdo a información que se sabe de personas que han estudiado la aplicación, una vez que enviamos un mensaje, la leyenda “en línea” dura hasta aproximadamente 20 segundos después, así que aunque dejemos nuestro dispositivo, este es el tiempo que tarda aproximadamente en enviar los mensajes a los contactos y sobre todo procesarlo.

¿Cómo "solucionar" este fallo en WhatsApp?

Para poder solucionar dicho problema, lo único que hay que hacer es ir directamente a las aplicaciones, buscamos WhatsApp y seguido de esto pulsamos en detener o forzar el cierre, ya que hicimos esto, la aplicación se cerrará por completo y dejará de mostrar la leyenda “en línea” solo que siempre tenemos que realizar estos pasos para que nos deje de mostrar esto en la parte superior.

Hay otros dispositivos que podrían procesar más rápido este tipo de datos y desaparecer de forma inmediata esta leyenda, también depende mucho del estado de los servidores de la plataforma, cuánto tiempo tardará en enviar los datos y recibirlos para que la leyenda pueda desaparecer.

