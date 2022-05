¿NFT en la música? Así se moverá ahora la industria, según el experto José Colmenares

Desde el 2013, José Colmenares se ha desempeñado en él área de marketing digital. Sin embargo, tras dejar Venezuela, su país natal, y llegar a los Estados Unidos, se enfocó en la industria musical.

“Esta etapa me permitió explorar un nuevo mundo que es muy interesante y apasionante. El objetivo es marcar un antes y un después con la llegada de otras opciones para distribuir productos digitales garantizando su autenticidad”, indicó.

Uno de los cambios que ve en la forma de distribución tiene que ver con los token no fungible, mejor conocido por NFT. “Artistas como Madonna ya se están aventurando a vivir la experiencia”, aseguró.

“La misión de un NFT es representar algo como único, es decir, no hay dos iguales. Los token no fungibles están en su etapa de inicio, pero no por ello debemos ignorarlos puesto que nos permitirán acabar con los plagios en el mundo digital”, expresó.

El joven sudamericano anotó que la música es solo un lugar desde dónde podremos desarrollar estos proyectos, aunque, agregó, todo producto puede tener token.

“El marketing está en todos lados y tener la oportunidad de colaborar en proyectos tan importantes como Javier Hala Madrid, Nacho, Marko Música, Sharlene, Ñejo, J Balvin, Luis Fonsi, Belinda, entre otros; ha sido de las grandes recompensas”, destacó.

Para él es importante capacitar a más personas en distintas áreas que les permitan emprender y crecer. Por ello, ve a México como una oportunidad para llegar a más personas.

“Queremos que México sea la plataforma de lanzamiento de nuestro NFT. Nuestro objetivo es compartir nuestro conocimiento y permitirnos llevar a cada rincón de este país la posibilidad de crear nuevas herramientas que les permitan lograr metas, sea en el ámbito musical o cualquier otro que deseen”, externó.

A su vez, trabaja en “UPS Future”, un proyecto dual que estará disponible en Web 2.0 y Web 3.0. Está dirigido principalmente al público hispano y el propósito es que los dueños de los NFT tengan acceso exclusivo a proyectos del metaverso.

