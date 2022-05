WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos de iPhone a finales de 2022

Hemos visto como últimamente WhatsApp se ha estado actualizando de forma constante, agregando algunas nuevas características y sobre todo buscando la compatibilidad con la gran mayoría de dispositivos, sin embargo algunas veces estos smartphones ya no cuentan con la potencia necesaria para ejecutar correctamente todo lo nuevo de la plataforma y es por eso que deciden retirarle el soporte.

De acuerdo a WABetainfo, se ha mencionado que WhatsApp retirará el soporte a los dispositivos que cuenten con el sistema operativo iOS 10 así como iOS 11 ya que las nuevas funciones que están por introducir no funcionan correctamente en dichos smartphones, es por eso que todas las nuevas características siempre se prueban en la fase beta para decidir si salen o no y además en que dispositivos.

Todo lo que se ha mencionado, marca como fecha el 24 de octubre de 2022, este será el día en el cual los dispositivos con iOS 10 y 11 dejarán de recibir soporte para WhatsApp, la recomendación es actualizar el sistema operativo en caso de que no se haya realizado, en caso de que no existan más actualizaciones para tu dispositivo, ya no será compatible con la plataforma.

En la actualidad la recomendación para usar WhatsApp es iOS 12, con este sistema podemos acceder a todas las funciones nuevas que lleguen de forma paulatina, en cuanto a los dispositivos se ha dicho que el iPhone 5 y 5c ya no será compatible y la recomendación será adquirir otro.

De momento todo esto ocurrirá en octubre de 2022 por lo cual si se cuenta con un dispositivo de este tipo, aún hay tiempo para buscar otras alternativas, también cuando llegue esa fecha la aplicación no dejará de recibir o enviar mensajes, aparecerá una leyenda de que pronto dejara de hacerlo y cuando las nuevas características sean obligatorias para usar WhatsApp, será cuando ya no podríamos acceder.

Aunque esa decisión podría ser controversial para algunas personas, la plataforma ha dicho que es lo mejor para que pueda funcionar de manera rápida, fluida y sobre todo cuente con características que ayuden a las personas en tema de seguridad y comodidad, además se adapta a los nuevos dispositivos que día a día tienen mayor poder de procesamiento, ellos siempre buscarán la optimización de su aplicación y la máxima compatibilidad con todos los dispositivos.

