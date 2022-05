WhatsApp: Esta nueva función te permitirá encontrar tus chats viejos

La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp se mantiene en constante actualización, siempre está buscando la fluidez y compatibilidad con todos los dispositivos, además de esto, se mantiene probando nuevas funciones que llegarán pronto a todas las personas que usan la plataforma.

Después de años de estar usando WhatsApp, es muy probable que tengamos miles de mensajes acumulados y respaldados en nuestro dispositivo, esto puede volverse un poco complicado al momento de que deseamos buscar un punto específico en una conversación, pero ahora la plataforma ha estado trabajando en su siguiente actualización que mejoraría la posibilidad de buscar de una forma más fácil algún mensaje en concreto.

El sitio web WABetaInfo ha dado a conocer que una de las siguientes actualizaciones de WhatsApp incluye una nueva interfaz que permite filtrar los chats por contactos, no contactos, grupos no guardados y no leídos, es decir, cuando deseamos buscar una conversación en específica, podemos acceder a este menú, filtrar los resultados y con esto, de una manera más sencilla encontrar el mensaje,

Dentro de las categorías incluso podemos filtrar aquellos mensajes que no hemos leído, pero además entre los filtros de búsqueda tenemos, fotografías, enlaces, documentos, videos y hasta GIFS, lo cual volverá más fácil buscar un punto en concreto de una conversación.

La parte de filtros ya estaba funcionando desde hace tiempo pero esta solo estaba disponible en chats empresariales y para pequeños y grandes negocios que utilicen WhatsApp Business, pero de acuerdo a la información que ha publicado este sitio web especializado, ahora llegará para todas las cuentas sin excepción.

Dicha función incluirá un renovado botón para poder acceder a la misma, incluso aunque no estemos buscando un mensaje en concreto, de momento se encuentra en fase de pruebas por lo que no está disponible de forma pública, actualmente están probando bastantes funciones, por ejemplo la de salirse de un grupo sin que aparezca la alerta a todos las y los integrantes por lo que nos da una idea de que podríamos estar frente a una actualización mayor.

Aunque no cuenta con una fecha de lanzamiento específica, solo es cuestión de que no presente ningún fallo en la fase de pruebas y podrá ver la luz ante todas las personas que usan WhatsApp para comunicarse.

