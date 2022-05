Además de ser CEO de SpaceX y Tesla, Elon Musk tiene este trabajo "secreto"

El empresario multimillonario Elon Musk tiene muchos proyectos y empresas en su vida diaria, desde aquellos que están en la carrera espacial hasta otros que buscan una autonomía total en aspectos de conducción, sin embargo hay un aspecto que poco se conoce y es su aportación al cine al menos de manera económica.

A parte de tener algunas apariciones en reconocidas películas, además de tener propuestas para documentales, el nombre de Elon Musk ha salido a la luz después de que Nicolas Cage hiciera algunas declaraciones en el popular programa de Jimmy Kimel, dónde el actor mencionó que mientras estaba buscando financiamiento para un estudio de cine, puso obtener 80 millones de dólares que después fueron empleados para la empresa Tesla.

Una parte que no se conoce a profundidad es la de la familia de Elon y es que su hermana es directora de cine, una de sus obras más reconocidas es del año 2001 dónde Musk es el productor ejecutivo, es decir aquel que invirtió dinero en dicha cinta para que pudiera ser producida. Además de esto, hay otras contribuciones de su parte hacia el cine, una de ellas es gracias por fumar y cazafantasmas: más allá, finalmente sus cameos algunas veces pasan de forma imperceptible como el caso de esta película.

Además de todo llama mucho la atención sus intenciones de invertir y apoyar otros proyectos como lo son Dumbstruck y The umbrella Academy, aunque las grandes producciones son las dominantes de forma actual, también contamos con cortometrajes que son aquellos que no pasan la hora de duración y dónde Musk también ha participado.

Béisbol en el tiempo de cólera y The rider and the storm son cortometrajes dónde el decidió participar y apoyar, uno de ellos nos habla sobre la epidemia de cólera que se vivió en Haití y otro sobre un surfista que lo perdió todo debido al huracán Sandy en 2012.

Recientemente se ha confirmado que tendrá una colaboración con Doug liman combinado con Tom Cruise que lo que buscan es realizar una filmación completamente en el espacio apoyados por la NASA y por supuesto por SpaceX.

Así que estas son algunas de las contribuciones que ha tenido Elon musk en el cine, todo combinado con sus 6 cameos ya vistos en el cine incluyendo su aparición en el MCU en la cinta Ironman, así que solo queda poco tiempo para que lo veamos participando más e incluso si todo se desarrolla de forma exitosa, una película completamente filmada en el espacio exterior.

