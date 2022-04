TikTok estrena nueva herramienta de realidad virtual, esto es lo que debes saber

Cada vez son más las aplicaciones que van introduciendo funciones de realidad aumentada, desde Google con la capacidad de mostrarte elementos en 3D son solo abrir la aplicación de lens hasta TikTok que llega con una nueva herramienta para todos los usuarios de su plataforma.

Tik Tok es una red social que poco a poco se ha convertido en una de las más populares, actualmente cuenta con un plan llamado “Effect House” en esta característica se pueden crear efectos un poco más inmersivos para que las personas puedan usarlos.

El año pasado la compañía hizo el anuncio que era tiempo de la realidad virtual y estaba trabajando en dicha característica, aunque todas las pruebas se llevaron a cabo dentro de la empresa y todo se mantuvo en un secreto a voces durante 8 meses, ahora finalmente han abierto el acceso a la beta a más personas.

Effect House ofrecerá herramientas y recursos de aprendizaje, equipando a los creadores con tecnologías intuitivas de diseño y desarrollo que les permitirían crear efectos para la comunidad global de TikTok.

a “Effect House” ya la han usado aproximadamente 460 personas que han dado pie a la creación de más de 1,500 millones de videos gracias a sus efectos y la adopción que tienen los usuarios sobre los mismos, todos estos nuevos efectos deben de pasar el control de TikTok para poder subirse a la plataforma, las reglas sobre todo hacen hincapié en que no se promueva el racismo, la violencia hacía otras personas o incluso el cambio de apariencia mediante cirugías estéticas.

A pesar de todo esto la compañía reconoce que algunas veces se le han logrado escapar algunos filtros que no cumplen con dicho lineamiento así que hacen un llamado a la comunidad para que puedan reportar los que no cumplan con esto, una vez que TikTok revise que el efecto no cumple con las normas de la comunidad será eliminado junto a todos los videos que lo usen, es decir si grabas un video y lo subes y al creador le borran su efecto, tu video también será removido de la plataforma.

Esta nueva herramienta solo estaba disponible para los Estados Unidos pero ahora que la han abierto a más personas de forma paulatina comenzará a llegar a todos los territorios siempre y cuando los usuarios finales que usan la aplicación todos los días la adopten correctamente.

