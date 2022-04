iPhone: Estas son las novedades que podrían llegar con iOS 16

Apple cada año celebra el WWDC, un evento dedicado a los desarrolladores, en el se suelen presentar las mejoras sobre su sistema operativo. Este año se llevará a cabo del 6 al 10 de junio, también es en este evento donde algunas veces se revelan los nuevos Mac y otros accesorios de la compañía. Recientemente, han comenzado a circular rumores acerca de todo lo que va a incluir su nuevo sistema iOS 16, aunque no hay mucha información de manera oficial esto es lo que se ha dicho.

De acuerdo al sitio web Bloomberg se ha dicho que el nuevo sistema operativo no tendrá grandes cambios y novedades con respecto a la versión anterior, además se dice que tendrá el mismo diseño así como la paleta de colores clásica que podemos ver en iOS, los únicos posibles cambios son nuevos diseños de algunos íconos.

También se dice que las mejoras que llegarán en la actualización tiene que ver con las notificaciones y el cómo se agrupan, del mismo modo están tratando de mejorar el apartado de salud para aquellas personas que están en su teléfono todo el día, además de todos los datos que se obtienen del Apple Watch.

Según los rumores están buscando mejorar los widgets, aunque esto lleva tiempo en el sistema operativo, no podemos interactuar con ellos y eso es lo que buscan corregir, una novedad que muchas personas esperan es la de pantalla Always on, esta función permite tener encendida la pantalla y mostrar información como notificaciones, la hora entre otros elementos, además también en algunos dispositivos permite regular la frecuencia de refresco para optimizar de mejor manera la batería.

Se espera que también podamos activar el porcentaje de batería en la pantalla principal, también poder subir documentación oficial en Apple Wallet, así como una mejora considerable para Apple music, ya que actualmente tiene algunos errores que no permiten disfrutar correctamente de la aplicación, como la desconexión de los auriculares, además de una ralentización al momento de estar buscando una canción.

Finalmente, es cuestión de tiempo para que el WWDC nos muestre todas las novedades que tiene Apple en su sistema operativo y así poder disfrutar de las actualizaciones, se dice que el nuevo sistema llegará desde el iPhone 7 hasta el más reciente ya que el 6s ha quedado fuera de las actualizaciones.

