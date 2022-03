¿Sabías que puedes prender tu celular aunque no tenga batería? Te decimos cómo hacerlo

Los teléfonos móviles se han convertido en una de las herramientas más utilizadas en el mundo, ya sea para trabajo o entretenimiento. Es por ello que muchos consideran que una "las peores cosas" que le puede pasar a un usuario es quedarse sin batería, en especial si se trata de una emergencia.

Otros de los casos que sucede frecuentemente, es el de dejar un celular olvidado por varios días, meses, o incluso años, y que este ya no vuelva a prender. La buena noticia, es que existe un modo en el que podemos encender el equipo "sin que este tenga batería". A continuación te explicamos cómo hacerlo.

¿Te has asegurado de que no se enciende?

El primer paso es determinar la causa por la que no enciende. En el caso de los equipos que cuentan con una batería que se puede extraer, lo mejor es poder retirar, esperar unos segundos, y ponerla de nuevo, mientras que en los celulares con batería interna lo mejor es mantener presionado el botón de encendido del dispositivo durante varios segundos ,entre 10 y 30, y ver si reacciona.

Aunque encender el móvil descargado parezca imposible, no lo es, ya que la batería siempre suele contar con un porcentaje de emergencia para este tipo de casos.

Sin embargo, si pese a esto no logramos encenderlo, el siguiente paso es conectar el equipo a un cargador, esperar un par de minutos y revisar si aparece algún led encendido. Una vez que identifiquemos que ha retenido cierta carga hay que intentar prenderlo, repitiendo el paso uno.

¿Carga, pero no enciende?

En ocasiones, el problema no es de la batería, si no más bien de la pantalla del móvil, por lo que se recomienda poner a cargar el equipo, intentar encenderlo siguiendo el paso dos y posteriormente esperar unos minutos. Una vez realizado estos pasos lo recomendable es intentar marcar a ese equipo por llamada, con esto podremos identificar si se trata de una pantalla dañada o si definitivamente el celular no prende.

Métodos para encender el móvil

Otro de los casos que debemos descartar es asegurarnos que el equipo sí esté admitiendo la carga, sin embargo no es capaz de encenderse. Para ello se debe de llevar a cabo un proceso conocido como ‘extracción simulada de la batería‘. De acuerdo con el portal MóvilZona, cada marca tiene un modus operandi diferente por lo que te recomendamos revisar la marca de tu equipo y seguir los siguientes pasos:

Samsung : mantén pulsado los botones de encendido y el de bajar volumen durante unos 10 segundos. En algunos modelos, también deberás pulsar el botón Home. Si al reiniciar el teléfono te aparece el menú Boot Mode , deberás seleccionar la opción Power down para confirmar el proceso.

: mantén pulsado los botones de encendido y el de bajar volumen durante unos 10 segundos. En algunos modelos, también deberás pulsar el botón Home. Si al reiniciar el teléfono te aparece el menú , deberás seleccionar la opción para confirmar el proceso. Huawei: mantén pulsado el botón de encendido durante 10 segundos.

mantén pulsado el botón de encendido durante 10 segundos. Pixel/Nexus: deja pulsado el botón de encendido durante unos 10 segundos.

deja pulsado el botón de encendido durante unos 10 segundos. LG: mantén pulsado el botón encendido y bajar volumen durante unos segundos. El teléfono tomará una captura de pantalla y después de unos siete segundos aparecerá una cuenta atrás. Si soltamos los botones en algún momento, el reinicio se cancelará.

mantén pulsado el botón encendido y bajar volumen durante unos segundos. El teléfono tomará una captura de pantalla y después de unos siete segundos aparecerá una cuenta atrás. Si soltamos los botones en algún momento, el reinicio se cancelará. Sony: mantén pulsado el botón de encendido durante unos segundos. Cuando el smartphone vibre, soltamos el botón y se reiniciará automáticamente.

mantén pulsado el botón de encendido durante unos segundos. Cuando el smartphone vibre, soltamos el botón y se reiniciará automáticamente. iPhone: presiona el botón Home y de encendido durante 10 segundos.

presiona el botón Home y de encendido durante 10 segundos. HTC: deja pulsado el botón de encendido y subir volumen entre 10 y 15 segundos.

deja pulsado el botón de encendido y subir volumen entre 10 y 15 segundos. Realme: mantén pulsado el botón de encendido y subir volumen durante unos 8 segundos.

mantén pulsado el botón de encendido y subir volumen durante unos 8 segundos. Xiaomi: presiona el botón de encendido y subir volumen durante al menos 10 segundos.

presiona el botón de encendido y subir volumen durante al menos 10 segundos. OPPO: mantén pulsado el botón de encendido y bajar volumen hasta que vibre el teléfono.

