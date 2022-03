¿Por qué van a demandar a TikTok?

TikTok es una empresa que se ha vuelto popular en los últimos tiempos, ha crecido su base de datos de fans exponencialmente lo que conlleva mucho trabajo por parte de las personas que están dentro de la compañía. Ahora sabemos que algunos empleados han decidido demandar a la compañía por daño emocional derivado de la fuerte carga de trabajo.

Normalmente hacer respetar las normas de la comunidad en todas las redes sociales, desde Facebook hasta Youtube, Tiktok e Instagram demanda mucho tiempo para todas aquellas personas que trabajan en dichas plataformas, a pesar de todo esto hay personas que siempre están al pendiente de las mismas todo el tiempo y esto puede traer graves consecuencias para su salud de las mismas.

En estados unidos dos ex moderadores de la plataforma TikTok decidieron interponer una demanda a la empresa por el costo emocional que es trabajar en la misma, gracias a un reporte de NPR se dio a conocer que estas personas tienen un argumento donde menciona que trabajaron como contratistas para observar todo lo que ocurre en TikTok.

Ambos empleados eran responsables de revisar videos para ver que cumplieran con las políticas y con esto alertar aquellos que no sean legales bajo todas las normas de la plataforma, regularmente trabajando 12 horas diarias, además mencionan que vieron mucha violencia gráfica y extrema, esto incluye asesinatos y otras imágenes que pueden perturbar a las personas.

Bajo este argumento mencionan que rompen las leyes de california, ya que no protegieron a las personas de un trauma emocional causado de la revisión de estos videos perturbadores, aunque no es la primera vez que esto ocurre, TikTok cuenta con aproximadamente 10 mil moderadores en todo el mundo y aunque las plataformas están tomando acciones para evitar que todas las personas vean este tipo de contenido, no siempre pueden evitarlo y los moderadores tienen que verlo.

Aunque Facebook, TikTok y otras plataformas han sido señaladas por demandas, están buscando la mejor solución para poder evitar dañar a las personas, aunque hay estudios hechos por Jonathan Crossfield que indican que moderar contenidos puede causar daños emocionales a la salud, a pesar de todo esto no han podido llegar a la mejor solución, sin embargo, esto también destapa lo que es estar expuesto a las redes sociales y que en algún punto de la vida podríamos encontrarnos con este tipo de material.

