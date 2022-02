Windows 11 no permitirá que veas películas y series Blu-Ray en 4K, por esta razón

Windows 11 fue presentado por Microsoft, el pasado 5 de octubre, siendo esta la más reciente e importante actualización de su sistema operativo para PC. Este sistema prometió una interfaz más fluida, nuevos Widgets web, además de hacer hincapié en que busca ser una plataforma abierta y lista para ser adoptada por todas las personas.

Sin embargo, tras su lanzamiento, diversos usuarios han reportado en la red problemas para reproducir contenido multimedia en sus equipos portátiles y PC, equipados con procesadores de onceava y doceava generación de Intel. Ahora sabemos que estos fallos podrían estar relacionados con los cambios de este fabricante de chips.

El año pasado Intel lanzó al mercado una nueva generación de procesadores que llegaron con una gran lista de cambios. Ahora, con el lanzamiento de la próxima 12ª generación, la compañía ha publicado un documento que detalla todos los cambios y características de los mismos.

¿Por qué Windows 11 no reproduce Blu-Ray?

Dentro de estos ajustes Intel ha eliminado las extensiones SGX, mismas que son necesarias para poder reproducir el contenido de los Blu-Ray en 4K. Además de esto el DRM actual también necesita de SGX, es por ello que algunos usuarios han empezado a presentar problemas con la reproducción y Windows .

A pesar de que muchas personas ya no consumen Blu-Ray hay compañías que hacen Software para reproducir este tipo de contenido, una de ellas es PowerDVD que también usa SGX para poder reproducir las películas, muchas personas han estado reportando este tipo de fallas con el software pero en realidad todo proviene de la supresión de estas funciones.

PowerDVD requiere de SGX para poder usar la tecnología DRM y reproducir correctamente las películas, de momento no puede hacer nada porque dicho desarrollo es parte de la sociedad de Blu-Ray por lo tanto no puede modificarla para que no requiera de SGX, sin embargo ha lanzado un comunicado.

La compañía ha mencionado que eliminar el SGX es un reto para seguir dando soporte a las películas Blu-ray 4K dentro del software, también hay problemas con sistemas operativos, Windows 11 los tiene al momento de reproducir aunque no se haya cambiado de procesador.

¿Qué se puede hacer para ver contenido Blu-Ray 4K en Windows?

En la sección de preguntas y respuestas del Software se especifica que instalar Windows 11 podría actualizar los Drivers de Intel y perder el soporte de SGX. De momento la única forma de poder seguir viendo las películas de los Blu-ray 4K en la computadora es tener un CPU intel de 7ª a 11ª generación, además de usar Windows 10, este sistema operativo tiene soporte garantizado al menos hasta el 2025 por lo que aún restan algunos años de actualizaciones y mejoras.

Finalmente, se espera que el software de PowerDVD tome cartas en el asunto para actualizarse o bien lanzar otro método de reproducción para las películas en esta calidad, sin embargo también depende de la asociación de Blu-ray que es la que decide qué sistema de DRM utiliza para poder descomprimir la película y reproducirla, será cuestión de tiempo para saber si ya no se podrán ver este tipo de películas en la computadora o se hará algo al respecto.

