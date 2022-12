WhatsApp agrega el código de 6 dígitos para iniciar sesión en la app desde un dispositivo diferente

Hace un tiempo vimos en WhatsApp Beta una función que muchos usuarios estaban esperando. Meta nos brindó la posibilidad de enlazar un segundo dispositivo móvil a la cuenta principal. Es decir, el mismo número en dos equipos diferentes. Ahora, para poder proteger nuestra privacidad y seguridad, WABetaInfo nos comparte que están implementando una nueva opción de verificación. La intención es que en la segunda sincronización del teléfono celular sea bajo un código de seguridad de seis dígitos que configuremos con antelación. Actualmente esto solo se encuentra en la versión de prueba para Android, pero se espera que pronto nos llegue a los teléfonos con iOS y finalmente a los dispositivos con la edición estándar de la app.

Puede que la función llegue muy pronto a la versión estándar de WhatsApp. Lo veremos cuando se habilite el multidispositivo en móviles. FOTO: Adobe Stock

¿Cómo funcionará?

El "modo complementario" llegó con un sin fin de ventajas para los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea, sin embargo debemos recordar que los multidispositivos traen consigo un latente riesgo, y es el espionaje de de nuestros datos. Ahora, la versión de WhatsApp Beta para Android 2.22.17.22, soluciona este problema. Debemos recalcar que la nueva característica aún está en desarrollo, pero gracias a la información compartida por la página especializada, sabemos que introducirá una capa adicional de seguridad en cada perfil personal de WhatsApp. Lo han llamado "aprobación de inicio de sesión".

Actualmente solo pocos usuarios pueden gozar del código de autenticidad. FOTO: WABetaInfo

Quizás estarás pensando lo mismo que nosotros y es que este código de seis dígitos podría ser "compartido por accidente", pero WABetaInfo nos adelantó que también lanzarán, paralelamente, una herramienta relacionada con la pantalla de verificación, y se trata de la capacidad de obtener este número desde la misma aplicación. Es decir que tendremos la opción de autenticar nuestra identidad y no habrá equivocación, puesto que la única forma de conseguir los dígitos serán con el "teléfono principal". Así, cada que tengamos que sincronizar la cuenta en un equipo secundario, el equipo que hayamos establecido como "el original" nos avisará del intento de enlace.

Asimismo, en caso de que no hayamos solicitado los seis dígitos y estén intentando duplicar nuestra cuenta, basta con ignorar la petición de la hoja de verificación. Tendremos la certeza de que nadie espiará nuestras conversaciones. Solo recuerda que esta característica está limitada para algunos probadores de beta afortunados, así que no te debes sorprender si todavía no está habilitada para tu cuenta de WhatsApp. Según su comunicado, se espera que en las próximas semanas les llegue a todos los usuarios de la versión Beta, sin excepción.

