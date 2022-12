Si tienes una laptop, checa la salud de la batería ¡podría ayudarte a cambiarla a tiempo!

En el mundo de la tecnología, tenemos un sin fin de trucos, unos que terminan siendo más útiles que otros. El día de hoy te compartiremos paso a paso cómo conocer la duración de la batería de tu laptop. Esto nos ayudará a saber cuánta autonomía tiene cuando la usemos en lugares donde no tengamos conexiones eléctricas. Lo genial es que para el sistema operativo de Windows, del que te traemos tutorial, tiene una herramienta que hace todo el trabajo por nosotros y pocos son los que conocen esta "función secreta". En sí, esto permite crear un informe detallado para que nosotros obtengamos los números en concreto sobre la resistencia de la pila de la computadora, sin embargo, si no sabes donde buscar, definitivamente será complicado encontrarla y activarla.

Una batería es un componente de hardware que suministra energía a un dispositivo, son capaces de alimentar un ordenador portátil durante varias horas dependiendo de la cantidad de energía que se requiera. FOTO: Adobe Stock

¿Por qué es importante saber sobre la batería de mi laptop?

En la mayoría de las ocasiones, tendemos a creer que el uso de la batería es menos importante. La realidad es que las pilas de litio, regularmente usadas para nuestros ordenadores portátiles, deben tomarse en cuenta a la hora de adquirir un equipo, más si es móvil. Una vez que tengamos la laptop ideal, debemos conocer cómo sacar un informe de pila detallado para poder manejar su duración o su tiempo de vida sin estar conectado a la luz. Aunque veamos que en la caja de información, la pila se representa con un número, a la hora de la práctica es donde realmente pondremos a prueba su resistencia. No es lo mismo saber que el equipo tiene 400 mAh (miliamperios/hora) a entender que esto representaría 10 horas de vida útil. Además, esto puede variar del tipo de trabajo que ejerzamos sobre la computadora.

La función que nadie conoce de Windows

Cuando buscamos respuestas concisas y no tenemos a la mano un "paso a paso" que nos oriente, nos terminamos frustrando y dejando esto de lado hasta que finalmente la pila de nuestra laptop se desgasta y es hora de llevarla a un taller de reparación o jubilarla. En el mejor de los casos "transformarla" en una PC de escritorio y que todo el tiempo esté conectada a la luz. Pero, ¿qué necesidad de hacer circo, maroma y teatro cuando la respuesta la tiene nuestro mismo sistema operativo? Medir la duración de la batería de litio nunca fue tan fácil y el informe detallado que nos brinda esta herramienta nos ayudará a darle una mejor vida a nuestro ordenador portátil. Debemos aclararte que esta es una herramienta que usan los profesionales de la computación y aunque es mucho más sencillo de lo que te imaginas, sí puede llegar a ser un proceso largo. Tranquilo, te explicaremos punto por punto cómo hacerlo.

Hay tres tipos de baterías de ordenador que se utilizan con las computadoras. Primero, está la batería de respaldo, luego la batería puente y finalmente la batería principal de los ordenadores portátiles. FOTO: Adobe Stock

¿Cómo crear un Informe de Batería?

Lo primero que debemos hacer es acceder al menú de configuración de Windows. Recuerda que solo puedes crear este informe a través del Símbolo del Sistema. Luego:

Realiza una búsqueda en Windows de CMD o Símbolo del sistema: una vez que aparece el distintivo y los resultados de búsqueda, ábrelo. Una alternativa a esto es que puedes encontrar el logo en el M enú de Inicio de Windows.

de o una vez que aparece el y los ábrelo. Encontrado y abierto el apartado que te señalamos, verás una línea de comandos que comienza con "C:" y termina con el nombre de tu cuenta de usuario. Ejemplo: C:AdrianaJuarez

el apartado que te señalamos, verás una que comienza con y termina con el nombre de tu Al final de esta línea de comandos aparecerá un cursor parpadeante. Escribe: powercfg /batteryreport y pulsa la tecla "Enter".

aparecerá un cursor parpadeante. powercfg /batteryreport y pulsa la tecla El Símbolo del Sistema te dirá que se ha guardado un informe sobre la duración de la batería en la carpeta de usuario. Colócate en la sección en la que aparece en el Símbolo del Sistema y recuerda que ésta es donde se almacena la información por defecto, regularmente la encontramos como "C:Users" .

te dirá que un sobre la en la También puedes acceder al Informe de Batería utilizando el Explorador de Archivos para navegar a la carpeta de usuario o realizando una Búsqueda de Windows para el informe de batería. Toma en cuenta que la Búsqueda de Windows puede tardar varios minutos en organizar el nuevo informe y buscarlo, por lo que el Explorador de archivos podría ser más rápido.

utilizando el de para navegar a la o realizando una para el El I nforme de Batería se guarda como un documento HTML. Esto derivado de sus siglas en inglés de HyperText Markup Language, y hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Significa que el documento debes abrirlo con el navegador web de tu preferencia. Una vez abierto, encontrarás un texto largo y repleto de información.

se guarda como un documento Esto derivado de sus siglas en inglés de y hace referencia al de marcado para la elaboración

Además de las baterías de litio existen, las baterías de polímero de litio, NiCad y NIMH. FOTO: Adobe Stock

Así se utiliza el largo Informe de Batería para medir su duración

Con este escrito podremos saber la duración estimada de la batería. Pero para profundizar y tener un resultado más preciso, te explicaremos a detalle qué hacer y cómo leer el informe. Al visualizar la sección del uso de la batería, nos mostrará cómo se ha utilizado realmente en los últimos tres días. Tienes dos opciones hasta este punto:

Reconstruir la vida usada de la batería utilizando estos fragmentos.

la de la utilizando Crear un registro nuevo.

Te sugerimos la segunda opción, con esta tendremos un resultado sumamente preciso para que sepas con exactitud qué es lo que más gasta la vida de tu computadora. ¿Cómo hacemos esto? Sencillo, es necesario descargar toda la pila de una sola vez, una es que hagas tus actividades cotidianas o la otra que ejecutemos ciertos programas sin supervisión para que el equipo registre cuánto duró. Las sugerencias son:

Usar un vídeo de YouTube de 10 horas de duración, o más.

de o más. Reproducir algún documental de una plataforma streaming.

Para esto por favor toma en cuenta que previamente debemos desactivar todas las funciones de suspensión, hibernación, protectores de pantalla, entre otros que apagan la computadora automáticamente o atenúan el brillo.

Una vez que elijamos la prueba, esperamos hasta que la laptop alcance el estado crítico de la batería. Se apagará automáticamente y aquí tendremos los resultados de la prueba final que necesitábamos. Ahora solo debemos conectar el ordenador portátil a la corriente, encenderlo y ejecutar de nuevo el Informe de la Batería. La herramienta nos dirá cuánto tiempo ha aguantado la pila. Puedes repetir la prueba cuántas veces lo necesites y armar una tabla de duración para saber el tiempo de vida de la batería en comparación con cada actividad que realices. De igual forma, conviértelo en un hábito y verifica mes con mes si va disminuyendo la funcionalidad de la pila. Esto salvará a tiempo tu equipo y podrás "reparar" el daño antes de que empeore "la salud" de tu dispositivo.

Aunque muchos crean lo contrario, casi todos los dispositivos móviles tienen las mismas reglas de cuidado y uso, significa que el celular, tableta y laptop, funcionan igual. FOTO: Pixabay

¿Cómo prolongar la duración de la batería del portátil en 3 sencillos pasos?

Fuera luces

Una de las funciones que más consume energía en nuestras laptops es la retroiluminación. Las máquinas de 15 o 17 pulgadas son las más susceptibles a esto. Si no tienes una conexión de luz cerca, lo que te recomendamos es disminuir al máximo posible el brillo. Solo lo que puedas tolerar para que tampoco te desgastes la vista.

¿Dispositivos integrados o funciones activadas? ¡Desconéctalos o desactívalos!

Estos complementos informáticos lo único que hacen es agotar la batería de nuestros ordenadores portátiles. Hablamos de no conectar nuestros celulares para cargar su pila (a menos que sea muy necesario). Omitir los audífonos gamer que regularmente tienen luz integrada, sabemos que los mouse portátiles son útiles, pero en estos casos es mejor no conectarlos; también los teclados externos, discos duros externos, entre otros complementos que bajen la pila. Asimismo, desactiva el Bluetooth, Wi-Fi, LAN, USB o las webcam si no los estás utilizando. Para ello usa el Administrador de dispositivos:

Abre el menú Inicio.

el Haz clic con el botón derecho en Equipo y selecciona Propiedades.

derecho en Abre Administrador de dispositivos y haz clic en Continuar.

de dispositivos y haz clic en Para desactivar un dispositivo, abre una categoría de la lista. Ejemplo: Adaptadores de red.

abre una Haz clic con el botón derecho en ella, selecciona Deshabilitar y confirma con el botón Sí.

De cuidar nuestra batería y verificar su estado de salud, le brindaremos a nuestra computadora una larga vida sin necesidad de tanto mantenimiento. FOTO: Pexels

Maximiza el ahorro de energía

De necesitar hasta "la última gota de litio" de la batería autónoma, puedes ganar un poco de tiempo seleccionando el Plan Ahorro de Energía. Para ello, haz clic en el icono de la pila en la barra de tareas y luego en Ahorro de energía. En Windows 10, es necesario hacer clic con el botón derecho en ese ícono y seleccionar Opciones de energía. Luego hacer clic en el mismo apartado, Ahorro de energía. Además de esto, puedes activar la nueva función "Ahorro de batería", que desactiva algunas actividades en segundo plano. Solo recuerda que Plan Ahorro de Energía. reducirá de forma considerable el rendimiento del procesador y la tarjeta gráfica, así que quizás ya no puedas ver una película en HD con una imagen fluida.

Sigue leyendo: