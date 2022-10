La generación Z quiere cancelar el emoji de pulgar por “grosero” y “hostil”

Cuando creímos que lo habíamos visto todo, Reddit llegó para dejarnos con el ojo cuadrado, ya que ahora la generación Z, formada por personas que nacieron de 1996 al 2012, quiere cancelar el emoji del pulgar arriba entre otros nueve por considerarlos pasivo-agresivos al comunicarse.

Hace aproximadamente 10 meses, el usuario u/Dry_Interaction6220 de este sitio web de marcadores sociales y noticias, compartió un escrito que ha cobrado visibilidad en internet e incluso desatado grandes debates que son acompañadas de iniciativas en torno a los íconos más usados en la comunicación digital.

A través de su post, el menor recién incorporado al mundo laboral, confesó no ser lo suficientemente maduro como para sentirse cómodo con la reacción del emoji del pulgar. Expuso que en su “trabajo para adultos” usaban la plataforma de Microsoft Teams para comunicarse y que ésta actualmente no cuenta con los suficientes emojis para reaccionar ante los mensajes que se mandan en su chat.

Los primeros emojis eran muy sencillos, se inspiraban en el manga y su tamaño era de 12X12 píxeles. FOTO: Adriana Juárez

Cerró su inquietud puntualizando que él, para denotar su aprobación o conformidad con los acuerdos, contesta de manera escrita con un “¡genial!”, “¡gracias!” e incluso emojis como el corazón o con un énfasis en la comunicación escrita sumando los signos de admiración. Este usuario jamás pensó que con su pregunta “¿alguien más se siente así?” desataría un debate cibernético y hasta una petición para cancelar el pulgar arriba.

De acuerdo con uno de los internautas de 24 años que participó en la publicación, para las personas más jóvenes, esta expresión es pasivo-agresiva, grosera y sarcástica. Junto a otros usuarios, concordaron que esta situación les afecta en la adaptación a su lugar de trabajo y genuinamente les crea un problema o conflicto con sus compañeros.

Por su parte, los trabajadores de mayor edad que participaron en la publicación, dijeron estar desconcertados por la inconformidad. Explicaron que para ellos el pulgar arriba significa que aprueban el trabajo enviado o que entendieron las tareas asignadas, no más.

Levantar el dedo pulgar indica el acuerdo o la aprobación en numerosas culturas. Pero en Irán se usa como insulto obsceno. FOTO: Canva

Hay que recordar que la generación centennial creció en la era de la información y la conectividad. De hecho se les conoce como nativos digitales porque, en promedio, contaban con un dispositivo móvil propio desde los 9 años. Esto marca un hito entre las demás generaciones que conforman el ambiente laboral, lo que crea una gran diferencia de cultura comunicacional.

Estamos hablando de que, mientras los jóvenes ven estos emojis “tóxicos” con sarcasmo, cinismo o ironía, los colegas mayores que conviven en el mismo ambiente laboral los usan como herramienta para simplificar la comunicación escrita y continuar con sus labores.

Es sencillo, una persona perteneciente a la generación X o incluso los Millennials, esperan la retroalimentación de forma oral o escrita por su superior y pasado un lapso laboral considerable. Mientras, los más jóvenes gustan recibir retroalimentación inmediata y detectarla través de mensajes cortos, incluyendo los emojis utilizados. Así saben "más rápido" cuáles son sus áreas de oportunidad para mejorar la calidad de sus entregas.

Además de las quejas de los jóvenes donde enfatizan que este tipo de expresiones son hechas con desdén, apuntaron que la mayor queja radica en que no hay suficiente comunicación escrita de parte de sus colegas más grandes.

“Si me tomé el tiempo para escribir un mensaje reflexivo, entonces no deberías responder con lo mínimo. Arréglalo y escribe algo real de vuelta.”, enfatizó Kim Law de 25 años, trabajadora social de Massapequa en el condado de Nassau, Nueva York.

Por su parte, otro debatió que con el pulgar arriba confirmaba la recepción del mensaje y no tenía algo más que agregar, con esto se daba por terminada la conversación y todos se enteraban de la instrucción dada. Su intención no era parecer poco complaciente o antipático, sino simplificar los procesos comunicativos.

En 2010 se aceptó una propuesta para incluir los emojis en todas las plataformas y se reconoció su uso como lenguaje universal. FOTO: Adriana Juárez

Una de las mujeres más reconocidas en Estados Unidos por ser experta en estilo de vida y etiqueta, Elaine Swann, comentó que ya ha hecho una capacitación corporativa sobre este tema. Además, aconseja evitar los emojis en todo el mundo profesional para así evitar malas interpretaciones.

Swann enfatizó que estos íconos o caracteres pueden leerse como una falta de respeto y diferir de generación en generación.

“En general todas las personas quieren saber que han sido escuchadas y los emojis no transmiten eso para todos.”, enfatizó la fundadora de The Swann School of Protocol, institución que enseña etiqueta y cortesía social.