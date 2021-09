¡Alan Wake está de regreso con un nuevo Remastered!

Alan Wake es un galardonado thriller de acción con calidad cinemática, que fue lanzado originalmente en 2011, este título se convirtió en uno de los más aclamados del género, por miles de usuarios y fanáticos en todo el mundo. Ahora, en 2021, estará de regreso con una nueva entrega remasterizada.

De acuerdo con los informes del estudio a cargo, Remedy Entertainment, Alan Wake Remastered estará disponible este año, durante la temporada de otoño, contará con importantes mejoras gráficas y optimizados para una resolución 4K, además de comentarios del director creativo Sam Lake.

Al igual que en la entrega original, Alan Wake se embarca en la desesperada búsqueda de su esposa perdida, Alice. Siguiendo los pasos de su misteriosa desaparición en un pueblo al Noroeste del Pacífico, Bright Falls, él empieza a descubrir páginas de una historia de terror supuestamente escrita por él, pero de las cuales no tiene ningún recuerdo.

Wake se ve obligado a cuestionar su cordura conforme, de una página a otra, la historia de horror comienza a cobrar vida frente a sus ojos. Una presencia sobrenatural hostil comienza a tomar control de cada persona que encuentra, tornándolos en su contra.

Alan Wake Remastered se lanzará en otoño 2021 y estará disponible tanto para PC a través de la Epic Games Store, al igual que en otras plataformas como PlayStation 5, PlayStation 4/Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox One S y Xbox One X. Esta será la primera vez que Alan Wake estará disponible para los usuarios de PlayStation.