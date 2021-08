Life is Strange: True Colors revela primer tráiler oficial | VIDEO

A inicios del año, durante la transmisión especial de Square Enix Presents, la compañía reveló una de las secuelas más esperadas "Life is Strange: True Colors" una nueva entrega bajo el mando de Deck Nine Games, estudio desarrollador de Life is Strange: Before the Storm, en colaboración con Square Enix External Studios.

El día de hoy la compañía reveló el primer gameplay oficial de Life is Strange: True Colors que nos lleva a Haven Springs junto a una nueva protagonista llamada Alex Chen, que siempre ha ocultado su maldición: el poder de la empatía extrema, una habilidad sobrenatural para sentir, absorber y manipular los sentimientos intensos de los demás, que percibe como auras de colores.

Tras la muerte de su hermano, supuestamente accidental, Alex debe aprender a controlar su poder para descubrir la verdad y los oscuros secretos que oculta un pueblo pequeño. El futuro de Alex Chen está en tus manos, tú eres quien controla su aventura y su poder.

Life is Strange: True Colors estará disponible en formato físico y digital en tres ediciones: la edición estándar, la Deluxe Edition y la Ultimate Edition. Todos los detalles sobre cada edición están en lifeisstrange.com. Quienes reserven Life is Strange: True Colors recibirán 4 atuendos adicionales para Alex en el juego.

Life is Strange: True Colors se lanzará el 10 de septiembre de 2021 con el DLC de Steph, 'Wavelengths', disponible a partir de el 30 de septiembre en PlayStation, Xbox, PC y Stadia, y llegará a Nintendo Switch a finales de este año.