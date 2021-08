Ofertas en VIDEOJUEGOS: Así puedes conseguir títulos de Bethesda por menos de 2 dólares

A pocos de comenzar la QuakeCon 2021, evento en el que se darán a conocer las novedades de las marcas de Bethesda Softworks y sus próximos juegos como DEATHLOOP, junto con las actualizaciones a las diferentes franquicias de Quake, Doom, Fallout y más.

Gracias a este estelar evento, la plataforma para compra de videojuegos GOG anunció importantes descuentos en la que hay juegos clásicos de Bethesda que cuestan tan solo un par de dólares, uno de los más destacados es el bundle de DOOM II y Final DOOM disponibles por 86 centavos de dólar, algo así cómo 16 pesos mexicanos.

Otro ejemplo es Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, un clásico de horror basado en los Mitos de Cthulhu de H. P. Lovecraft, disponible por 97 centavos de dólar. Mientras que la trilogía de Quake, cuesta $5.67 dólares e incluye los tres primeros títulos junto con la expansión Team Arena.

Por si esto fuera poco, DOOM 3: BFG Edition y Quake 4 cuestan 1.91 y 1.89 dólares, respectivamente. Otros títulos como Wolfenstein, las sagas de Heretic y Hexen, Prey y The Evil Whitin también se encuentran disponibles con importantes descuentos.

Para conseguirlos basta con acceder al sitio web oficial de GOG, seleccionar el apartado especial de QuakeCon y consultar todos los descuentos que estarán disponibles hasta el 23 de agosto. Recuerda que además podrás disfrutar de la edición 2021 vía online, a partir del 19 al 22 de agosto.