Lucasfilm contrató al Youtuber que utilizó Deep Fake en el final de The Mandalorian

Uno de los finales más épicos de una serie para todos los geeks, fue el final de la segunda temporada de The Mandalorian, donde pudimos ver a Luke Skywalker interpretado por Mark Hamill aparecer y salvar a los personajes principales, utilizando su famoso lightsaber, momento que a todos nos enchinó la piel.



Poco después, apareció en redes un video que con tecnología Deep Fake, recreó a Mark Hamil como Luke Skywalker con mucho mayor realismo que lo que hizo Disney.

Este video fue realizado por Shamook, un famoso Youtuber que mejoró la cara de Luke, ya que en su recreación se veía mejor iluminada la escena y la boca, los ojos y la piel se veían con mucha más textura. Este trabajo le tomó al Youtuber 4 días y se viralizó inmediatamente.

Shamook, que consiguió mas dos millones de reproducciones de Youtube en ese video, fue contratado oficialmente por LucasFilm hace un par de meses para la división de efectos visuales Industrial Light and Magic. Esta contratación ha puesto a pensar a los fanáticos que probablemente en los siguientes proyectos de Star Wars se podría incorporar esta tecnología en diferentes producciones, en especial las que tienen que ver las historias que sucedieron hace muchos años (tal es el ejemplo de Kenobi).

En otro de sus videos donde también con tecnología Deep Fake cambio la cara de Christian Bale por la de Robert Pattinson, Shamook puso en los comentarios:



"Como algunos de ustedes ya sabrán, Me uní al equipo ILM/Lucasfilms hace unos meses y no he tenido tiempo de trabajar en nuevo contenido para YouTube. Ahora que me he adaptado a mi trabajo comenzará a hacer más publicaciones de nuevo. Seguirá siendo lento pero esperemos que no tome meses. Disfruten!"

Aquí les compartimos el video original de Shamook: