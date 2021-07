Pokémon: ¿Eres fan? Netflix prepara serie en ‘live action’ y esto es lo que sabemos

Este 2021 se celebra el 25 aniversario de Pokémon y la franquicia nos ha sorprendido con algunas celebraciones, incluido un video de Katy Perry con Pikachu como protagonista y ahora tenemos nuevos rumores sobre lo que podría llegar en un futuro no muy lejano al universo de Pokémon.



Según un reporte de Variety, la saga creada por Game Freak y Nintendo podría tener una serie en Netflix que sería live action, donde los Pokémon se verían muy parecidos a la estética que vimos en Detective Pikachu.



¿A qué nos referimos con que tendría la estética de Detective Pikachu?

A qué sería una serie live action, o sea con humanos de carne y hueso y con los Pokémon con el estilo de animación de la película.

El encargado de escribir y producir la serie sería nada más y nada menos que el productor de Lucifer: Joe Henderson.

Netflix se ha mostrado interesado en el anime en los últimos meses e incluso ha impulsado esta categoría dentro de su plataforma y en las últimas semanas se confirmó su interés por entrar al mundo de los videojuegos.

Según fuentes, este proyecto entre Netflix, Nintendo y Gama Freak, se encuentra en producción temprana, lo que significa que aún no hay detalles acerca de la trama, los personajes, y mucho menos una posible fecha de estreno.



Esperemos que se pueda mantener el secreto hasta el día de su lanzamiento para que no pase lo que sucedió con The Legend of Zelda que la serie fue cancelada debido a la cantidad de filtraciones que hubo previo a que comenzaran las grabaciones del proyecto.