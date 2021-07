Página web de los Juegos Olímpicos también se cayó tras falla mundial en la nube de Akamai

A un día de que oficialmente se inauguren los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la página web de la justa veraniega no estuvo disponible durante unos minutos de este jueves, lo anterior debido a fallas en la nube de Akamai, una empresa proveedora de servicios de red de distribución de contenido (CDN).

A nivel mundo los servicios de Akamai se vieron afectados durante horas, afectando a medios de comunicación, bancos, empresas distribuidoras y de paquetería, tiendas de autoservicio, videojuegos y hasta aerolíneas. Y los tan accidentados Juegos Olímpicos de Tokio no fueron la excepción, pues también fueron victimas de la caída.

Usuarios reportaron en redes sociales que el sitio www.olympics.com no abría. Al ingresar la dirección, la pantalla arrojaba un mensaje que decía "No se puede acceder a este sitio web... DNS_PROB_FINISHED_NXDOMAIN", lo cual significa que había un problema con el sistema de nombres de dominio (Domain Name System, DNS, por sus siglas en inglés).

Usuarios compartieron fotos de cómo no se podía abrir la página de los Juegos Olímpicos. Foto: Twitter @DMillanPerea

¿Qué falló este jueves?

Para comprender un poco, los DNS son los dominios de las páginas, en este caso olympics.com; estos 'nombres' se encuentran alojados en la nube. Durante las fallas de hoy, hubo problemas justo con la nube de Akamai que, dicho sea de paso, es uno de los principales socios de Amazon Web Services, que también provee estos servicios de alojamiento,.

Pues bien, Akamai dijo que hubo inconvenientes con su base de datos de dominios, por lo que al ingresar las direcciones de las páginas no era posible dirigir hacia ellas, ya que no podía completarse el proceso de 'traducir' esta petición hacia la dirección IP de quien deseaba visitarla.

Hasta el momento, reportes de medios y las propias empresas afectadas por la falla de Akamai reportaron en muchos casos el restablecimiento del servicio en sus sitios web, en tanto, la página oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 también ya puede verse con normalidad.

Asimismo, la empresa de servicios de red de distribución de contenidos descartó, de manera preliminar, que se haya tratado de un ataque cibernético.