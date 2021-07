¡Podrás jugar Among Us gratis en tu Nintendo Switch esta semana!

Among Us, uno de los videojuegos que alcanzó su fama en el 2020 en el que los jugadores tienen que sabotear misiones o descubrir al impostor, dependiendo del rol que te sea predeterminado, le tiene una gran sorpresa a todos aquellos que lo quieran jugar.

A partir del miércoles 21 de julio y hasta el 27 de julio en Nintendo Switch. Esto fue anunciado oficialmente por el twitter de la gran N el lunes 19 de julio.



Para poder acceder a este beneficio, es importante que el interesado esté suscrito al sistema de Nintendo Switch Online, pero si no eres usuario de Nintendo Switch on line, no te preocupes, ya que a quienes lo prueben y deseen comprarlo se les ofrecerá un descuento del 30%.

Las fechas para aprovechar el descuento son desde el 21 de julio hasta el 1 de agosto. Sin duda este videojuego, que a pesar de ser simple, se convirtió en uno de los favoritos de los gamers durante el año pasado, aún tiene lugar en el corazón de muchos fanáticos más.

Esta noticia llega después de que Among Us anunciada las tres ediciones que tendrá de manera física y que llegaran a finales de este mismo año para PlayStation, Switch y Xbox.



Recordemos que Among Us no fue lanzado el 2020, es un juego que debutó originalmente en 2018 en PC y en teléfonos celulares pero fue hasta el año pasado cuando el juego desarrollado por Innersloth superó los 3 millones de copias vendidas en su mes de lanzamiento para Nintendo Switch y superó los 2 millones de usuarios diarios.

¿Qué novedades hay?

Ahora, en su tercer aniversario, Innersloth agregó lobbies para 15 jugadores por lo que ahora las partidas cuentan con 3 impostores, además hay nuevos colores para los personajes.