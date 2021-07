WhatsApp está preparando una de las funciones de seguridad más esperadas

Tras pocos días de haberse confirmado la tan esperada actualización del soporte multidispositivo a WhatsApp, que ahora permitirá iniciar sesión en múltiples dispositivos al mismo tiempo, el sitio especializado WABetaInfo dio a conocer que los usuarios pronto tendrán la oportunidad de crear respaldos cifrados y almacenarlos en la nube.

Esta nueva función, que se espera llegue en un par de semanas con la nueva actualización de la app, ayudará a reforzar la seguridad en la cuenta, y por supuesto la información que se distribuye en ella. Comúnmente WhatsApp implementa un sistema de cifrado de extremo a extremo que evita que las conversaciones sean interceptadas y leídas, por un tercero no autorizado.

El problema es que en el caso de los respaldos no siempre sucede así, y es que habitualmente los guardamos en plataformas como iCloud y Google Drive, no están protegidos con tal nivel de seguridad, por lo que podrían ser consultados por ciberatacantes, o incluso las autoridades competentes en caso de ser requerido por una orden judicial.

Por ahora, no está claro si esta función se trata de un respaldo completamente independiente al que se puede crear hoy en día. Los usuarios, al parecer, no serán obligados a usar el respaldo protegido. No queda más que esperar un par de semanas para conocer más detalles de esta nueva función, cuando sea anunciada oficialmente por WhatsApp.