Netflix iría por el mercado de los videojuegos tras posible asociación con PlayStation

Al parecer Netflix no quita el dedo del renglón sobre ser la plataforma más popular entre los gigantes como Amazon o Disney. Ahora, busca saltar al mundo de los videojuegos, industria que tiene millones de seguidores en todo el mundo y ha dejado ganancias millonarias.

Aunque ya ha presentado algunos contenidos como "Hi Score", buscará ir por todas las canicas de la mano con otra poderosa compañía: PlayStation con quien pretendería crear contentenido como películas, series y videojuegos, de acuerdo con el portal IGN.

¿Cómo se dieron cuenta de esta posible asociación?

La especulación nació a raíz de que el dataminer Steve Moser descubrió contenido de PlayStation en el código de aplicación de Netflix y lo compartió a través de su cuenta de Twitter. Hasta el momento ninguna de las dos compañías ha declarado algo al respcto, pero quedó claro que esta posible "fusión" podría posicionarlos en el puesto número uno.

En este caso, las imágenes que compartió fueron las del título "Ghost of Tsushima", el cuál podría ser el primero de muchos.

"Netflix confirmó las contrataciones de ejecutivos para @verge. ¿Quién quiere ver los juegos, el nombre de código / marketing actual y el socio potencial para la función de juegos de $ NFLX?", escribió Moser.

No es la primera vez que colaboran juntos estos dos gigantes, pues "estrecharon las manos" a principios de año donde las películas de Sony Pictures Entertainment aparecerá en Netflix antes que en otra plataforma después de haber sido estrenadas en los cines.

Con tantos títulos exitos de Sony, es natural que busquen hacerlos salir de los juegos. El claro ejemplo es "The Last of Us" la cual está desarrollandose con HBO.

¿Qué videojuego te gustaría que se convirtiera en una serie o película?