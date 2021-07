Steve Wozniak te cuenta cómo será la relación entre humanos y máquinas en el futuro

En El Heraldo de México tuvimos la oportunidad de asistir al Meet and Greet con Steve Wozniak, co fundador de Apple, mismo que se realizó durante el evento Talent Land.

La visión de Wozniak sobre el futuro, los temas tecnológicos y la vida durante y post pandemia es muy interesante y original.

A la pregunta de “¿cómo será la relación entre humanos e Inteligencia Artificial en el futuro?” él contestó que no cree que la relación entre humanos y máquinas cambie la forma de pensar del ser humano, que la IA ayuda a que tengamos más herramientas, tal y como lo hacían nuestros antepasados al construir un martillo o descrubrir la rueda. Cree que la ciencia ficción es atractiva pero no es alcanzable ya que la Inteligencia Artificial tiene que funcionar en un mundo humano, cuya naturaleza es ser impredecible, mientras que la IA es confiable, es por eso que nunca funcionará al 100% en el mundo humano.



Eso sí, cuando le preguntaron si cree que las máquinas sobrevivan a los humanos dijo que ya lo hicieron ya que antes una tele la arreglaba un humano, ahora muchos aparatos tienen softwares que se pueden mejorar o arreglar sin la necesidad de tener un servicio.

En cuanto a la seguridad en línea, Wozniak comentó que a el no le gusta tener redes sociales, pero que respeta que haya gente a la que le guste y que no le importe compartir sus datos, pero que es importante que los usuarios sepan que los likes que dan, no siempre los ve la persona que hace una publicación, pero siempre son vistos por algoritmos que usan esa información a su favor.

Respecto al tema de la pandemia, más allá de comentar sobre las industrias que crecieron, habló sobre el impacto que tuvo el home office en Silicon Valley ya que tanto empleados como empleadores se dieron cuenta que pueden ser productivos desde casa y tener mejor calidad de vida, incluso comentó que 6.1 millones de personas se fueron del centro de California ya que podían darse el lujo de vivir lejos del trabajo y tener mejor calidad de vida y rentas más baratas.

Por último se mostró muy feliz sobre el entusiasmo que hay en toda Latinoamérica respecto a los temas tecnológicas y dio como consejo que respeten el trabajo de otros expertos y que recuerden que el trabajo en equipo es clave.

Por Montserrat Simó Ramos