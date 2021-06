Twitter: Conoce el primer tuit y otras curiosidades de esta red social

Si bien, las redes sociales están destinadas para cosas en particular, todas coinciden en informar (ya sean medios, empresas o personas), cualquier tipo de idea o pensamiento, fotografía y hasta videos de corta o larga duración. Sin embargo, una de las que menos interés generó cuando vio la luz fue Twitter; sin embargo, con el paso del tiempo se ha vuelto un referente de información en tiempo real.

La red social del pajarito azul vio la luz por primera vez en el año 2006 gracias a su creador Jack Dorsey, un desarrollador de software y empresario estadounidense quien nunca imaginó que naciones, políticos, empresarios y personalidades de la farándula tuvieran una cuenta y que cada una de éstas tuviera a su vez millones de seguidores.

En la actualidad Twitter presume de tener más de 300 millones de usuarios generando 65 millones de tuits al día y maneja más de 800 mil peticiones de búsqueda diarias. El número limitado de caracteres hizo que los mensajes fueran breves e inmediatos y aunque no fue del agrado de muchos en principio, ahora no hay quien no siga cuentas desde una propia.

¿Cuál fue el primer tuit de la historia?

Y quién sería el emisor del primer tuit de la historia sino el mismo creador de Twitter, Jack Dorsey, actual CEO de la compañía. Lo generó el 1 de marzo de 2006 y como cualquier prueba, así lo hizo ver. "Sólo configurando mi tuiter", fue el mensaje que pasó a la historia.

Algunas curiosidades sobre Twitter

Ampliación de caracteres: Once años después de su lanzamiento, Twitter decidió ampliar el número de sus caracteres para que las personas pudieran extender sus ideas; pasó de los 140 a 280.

Nacimiento de los HT: Cuando algo se pone en tendencia, es normal que un "#" anteceda a la palabra que está generando ruido. A esto se le conoce como hashtags. Esta manera de búsqueda nació en agosto de 2007 y la idea fue del usuario Chris Messina.

¿Cuál fue la primera noticia en TW? Twitter se estrenó como plataforma noticiosa cuando compartió el aterrizaje forzoso del vuelo 1549 de US Airways en New York. Los usuarios se le adelantaron a las agencias y la noticia brilló en la plataforma el 15 de enero de 2009.

Periscope llega para quedarse: La app Persicope fue adquirida por la red social con la finalidad de transmitir videos en directo. Con esto se le adelantó al Facebook Live.

¿Cuántos bots hay en Twitter? Hasta el año pasado se calculó que en Twitter existían cerca de 23 millones de bots activos.

lhp