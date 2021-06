Una tecnología distópica: cámaras que solo permiten la entrada a trabajadores sonrientes

¿Recuerdas la premisa del libro Un mundo feliz, de Aldous Huxley, en la que una sociedad futurista mantiene "felices" a los habitantes? Pues no hemos llegado a este punto, pero en las oficinas Canon en China algo similar está ocurriendo: una IA (inteligencia artificial) en las cámaras solo permiten el acceso a trabajadores sonrientes.

De acuerdo con The Verge, la empresa de tecnología Canon anunció el año pasado sus cámaras de "reconocimiento de sonrisas" como parte de un conjunto de herramientas de gestión en el lugar de trabajo. Dichas cámaras solo permiten que los trabajadores sonrientes ingresen a las salas o programen reuniones, lo cual supuestamente garantiza que todos los empleados estén alegres todo el tiempo.

Aunque en el país asiático no le dieron mucha importancia la noticia, esta historia fue extraída por un informe de The Financial Times sobre cómo las empresas chinas vigilan a los empleados “en un grado inquietante” con la ayuda de inteligencia artificial y algoritmos.

Otro ejemplo de esto, asegura el medio británico, es que algunas empresas están monitoreando los programas que usan los empleados en sus computadoras para medir su productividad, además del uso de cámaras de circuito cerrado de televisión para medir cuánto tardan en su hora de almuerzo. Incluso están rastreando sus movimientos fuera de la oficina mediante aplicaciones móviles.

¿Una vuelta a 1984, de George Orwell?

Países del Occidente como Estados Unidos y el Reino Unido son igual de culpables con el tema de la vigilancia. Amazon es quizás el mejor ejemplo, pues es conocido por clasificar la productividad de sus trabajadores presenciales mediante algoritmos. Por otro lado, suites de software modernas como Microsoft 365 vienen con herramientas de vigilancia integradas.

En el contexto actual de la pandemia, con más personas trabajando desde casa, más empresas están implementando estas funciones por temor a perder el control sobre sus trabajadores. Veamos qué más depara el futuro.

nvg