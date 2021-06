¡Ten cuidado! Descubren nueva estafa de WhatsApp para robar tu cuenta; te contamos los detalles

Facebook anunció que no restringiría las cuentas que no acepten los términos y condiciones, pero muchas personas no se enteraron y caen en una estafa de ciberdelincuentes.

Ten cuidado y siempre desconfía de esta clase de mensajes. Foto: Especial.