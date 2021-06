Cómo saber si están robando el WiFi de mi casa y cómo cambiar contraseña del módem

Para algunos la cuarentena podría ser toda una pesadilla, pues una de las constantes fallas en casa podría traer problemas en el trabajo y la escuela. Se trata del WiFi, algo que para los ladrones ha sido atractivo dado que las personas se encuentran en casa, si sospechas que tu vecino podría estar robando parte de tu ancho de banda entonces es momento de tomar medidas.

Antes bastaba con notar que tu conexión a Internet era más lenta para saber que podrías ser víctima de robo de tu WiFi, sin embargo, con el aumento de ancho de banda esto es cada vez más complicado de descubrir. Aunque a la par han surgido algunas aplicaciones para descubrirlo, muchas de ellas no necesitan que sean un experto en el tema.

Para quienes tienen más conocimientos al respecto, bastará con ir directo al panel de control del router, pero para quiene son es así hay algunas aplicaciones que te ayudarán a saber si alguien te está robando tu WiFi. Entre ellos se encuentra Gíreles Network Watcher para PC y LanScan para Mac.

Estas aplicaciones te muestran todas las IP locales que están en la misma área de tu PC, ahí podrías ver toda la información de ellas y descubrirás si hay una que no se trate de la tuya. Si no sabes cuál es la IP de tus dispositivos, puedes optar por conectar todos y ver la aplicación, luego desconectar cada uno de ellos poco a poco hasta que no tengas ninguno en línea, el que está como extra es aquel que se roba tu WiFi.

¿Cómo detectar si te roban tu WiFi? Foto: iStock

¿Cómo cambiar la contraseña?

No es ningún secreto que una buena contraseña puede evitar que seas víctima de robo del WiFi, por ello, algunas de las recomendaciones al respecto es que no uses información personal que pueda delatarte tanto en el nombre de la red como en la contraseña.

Si los amantes de lo ajeno pueden identificarte con el nombre de su red, entonces indagarán más para poder descubrir tu contraseña. Esto es cada vez más sencillo, pues también existen aplicaciones para lograrlo. En este caso se recomienda usar mayúsculas, minúsculas, números y otros caracteres para que sea más complicado descifrarlo.

Para cambiar tu contraseña puedes escribir la dirección router en el navegador, luego de ello te diriges a la configuración de WLAN y ahí aparecerá el nombre de la conexión Wi-Fi para que puedas cambiarlo. En este mismo lugar puedes ir a la opción “Seguridad WLAN” para cambiar la contraseña.

Si todavía sospechas de que podrían estar robando tu WiFi, entonces una alternativa que puede resultar confusa para muchos es ocultarlo. En este caso se va a la opción “SSID” y desactivar el nombre de la conexión, aunque aparecerá con ello se podría evitar que la busquen.

Con información de Xataka

cvg