El futuro de Airbnb: ser una plataforma para nómadas digitales

Los nómadas digitales son un término de reciente creación que se ha popularizado gracias a los cambios post pandemia en algunos países del mundo, mucho más en aquellos donde los derechos laborales son especialmente reconocidos y la cultura de trabajo le apuesta a la efectividad por metas y al teletrabajo o trabajo remoto en vez de horarios en oficina sin sentido. Parece ser que esta creciente ola de prestación laboral es la salvación para una empresa que se vio sumamente afectada por la pandemia de COVID y es la famosa plataforma de rentas y alojamientos: Airbnb.

¿Qué son los nómadas digitales?

Los nómadas digitales son personas que han adoptado un estilo de vida donde les es posible trabajar de forma remota para alguna empresa y al estar haciendo uso del teletrabajo pueden tener una vida más “nómada” y aprovechar para viajar o conocer diversos lugares de su país e incluso del mundo.

Usualmente son los freelance (trabajador por cuenta propia o que no forma parte de la estructura de una empresa) y los emprendedores quienes son los mejores candidatos a ser nómada digital, debido a la practicidad de su vida y no estar ligados a un contrato con las empresas que les exija tener un lugar de trabajo.

Airbnb alza la mano para ofrecer facilidades a los nómadas digitales

Ante esta situación, la plataforma líder en temas de rentas y alojamientos, Airbnb anuncia que llevará a cabo un programa llamada "Try Before You Buy", una serie de asociaciones con otras empresas para facilitarles la estadía a sus usuarios antes de decidirse si es el lugar donde desean establecerse tal vez de manera definitiva.

De acuerdo con su comunicado de prensa, Airbnb manifestó que comenzará una alianza con Tulsa Remote, una organización que trabaja para construir una comunidad de trabajadores remotos en Tulsa (Oklahoma EUA), para proporcionar a los miembros de Airbnb algunas tarjetas de regalo y descuentos para "probar una estadía antes de comprar" una nueva casa en dicho estado.

¿Sabías que en Airbnb puedes reservar estancias prolongadas? Conviértete en todo un experto nómada digital con estos tips que nos dio @japontonhttps://t.co/RaZGvpa6Cq pic.twitter.com/WxzRmBrkH2 — Airbnb Mexico (@airbnb_mx) December 4, 2020

La empresa fundada por Brian Chesky, resalta que:



"A través de este programa, Airbnb se asociará con iniciativas de trabajo remoto en los Estados Unidos, proporcionando a sus miembros cupones de Airbnb para visitar su ciudad; compartir datos e información sobre el trabajo remoto y las tendencias de probar antes de comprar".

Por el momento, con esta asociación solo es posible visitar las siguientes ciudades: Tulsa, Arkansas, Maine, Michigan y Tucson. Sin embargo, Airbnb puntualiza que continuará trabajando con otras organizaciones para ayudarlas a aprovechar la tendencia del trabajo remoto y promover sus comunidades alrededor del mundo. Cualquier organización sin fines de lucro o gobierno que desee asociarse con Airbnb a través de Try Before You Buy, pueden obtener más información y ponerse en contacto aquí .