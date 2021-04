¿Qué es la eSIM y por qué podría convertirse en un estándar en teléfonos celulares?

El Moto razr es uno de los primeros equipos en todo el mundo que utiliza la tecnología eSIM, es un concepto que para muchos podría nunca haber escuchado, sin embargo, esta tecnología podría convertirse en un estándar para los teléfonos celulares "del futuro". Así que si todavía no sabes qué es la eSIM te invitamos a seguir leyendo.

La eSIM, también conocida como SIM virtual, se refiere a la evolución del chip físico (tarjeta SIM) que actualmente se maneja en la mayoría de los equipos móviles. Y aunque a simple vista no parece una característica significativa a destacar, ¡Lo es! Sin una tarjeta SIM, tu teléfono no podría conectarse a los proveedores de servicios inalámbricos, o saber cuál es tu número de teléfono, además tu proveedor no podría identificar a qué teléfono prestar el servicio telefónico. Junto con los diversos avances tecnológicos en los dispositivos de consumo, las tarjetas SIM también se están transformando y vislumbran un futuro con un mundo aún más conectado.

¿Qué es la eSIM y cómo funciona?

La eSIM es una tecnología que permite activar los servicios de un operador de telefonía, sin necesidad de una SIM física, ya que, a diferencia de la SIM tradicional, la eSIM es virtual, está integrada y se activa directamente en tu smartphone. Con esta evolución, ya no se hace indispensable depender de una tarjeta física extraíble para estar comunicados, además obtienes más beneficios.

Beneficios de la eSIM

Entre los beneficios se encuentra la posibilidad de tener más de un número telefónico registrado (pero funcionando de a uno a la vez). Si eres un usuario que viaja con frecuencia al extranjero, tienes la opción de elegir cualquier oferta de operadoras locales y así contratar los servicios que necesites. Aquí te contamos algunos de los beneficios adicionales que ofrece la eSIM.

● Los usuarios se benefician de una experiencia completamente digital.

● Esta nueva tecnología te permite deshacerte de las tarjetas SIM de plástico. Al no ser una tarjeta física, la eSIM tiene la ventaja de que esta no se daña con el uso.

● Los teléfonos con eSIM también son útiles para los viajeros frecuentes a destinos internacionales. Puedes agregar un plan de datos local cuando te encuentras fuera de tu país o región.

● Puedes tener dos planes de voz y datos en el mismo dispositivo

Motorola razr: el primer smartphone con eSIM

Motorola rzer es la reinvención del ícono que marcó a toda una generación, el cual se ha convertido en un referente en la creciente industria de los smartphones plegables. El motorola razr fue el primer smartphone con pantalla flexible con formato flip, que se dobla completamente en el medio, ofreciendo al usuario una experiencia única, pero al mismo tiempo, familiar.

Este dispositivo combina, entre otras características, la tecnología eSIM, funciona en México y el todo el mundo al igual que cualquier SIM, es importante mencionar que también es posible trasladar tu número celular actual a un dispositivo con eSIM para continuar disfrutando de todos los servicios con los que cuentas actualmente.