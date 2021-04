Google rastreó a millones de usuarios de iPhone según esta demanda colectiva

Una demanda colectiva organizada en el Reino Unido alegó que el gigante de internet Google rastreó a millones de usuarios de iPhone,

Antony White, abogado de Google, dijo en la audiencia que la primera demanda de protección de datos, al estilo de Estados Unidos, sólo podría buscar compensación bajo las leyes inglesas si cualquier violación de datos hubiera llevado a los demandantes a sufrir daños.

"No es que la pérdida de datos personales no tenga consecuencias graves, pero no siempre puede hacerlo de forma que atraiga una indemnización", señaló el abogado, además añadió que cualquier indemnización uniforme tampoco tendría en cuenta el diferente uso del teléfono.

El caso, presentado en nombre de más de cuatro millones de usuarios del iPhone de Apple, gira en torno a la cuestión de si Google incumplió sus obligaciones como responsable del tratamiento de datos al recopilar clandestinamente datos generados por el navegador y ofrecerlos después a los anunciantes en el 2011 y el 2012 y si una acción colectiva de este tipo puede proceder en Reino Unido.

Los expertos afirman que el caso es "enormemente significativo" y advierten a las empresas que recopilan y utilizan datos personales para obtener beneficios comerciales que consideren si están actuando de forma justa y transparente.

"Si la sentencia es favorable a los demandantes, veremos cómo se abren las puertas a un tsunami de demandas colectivas de datos representativos en el Reino Unido", dijo Julian Copeman, socio de Herbert Smith Freehills.

La Confederación de la Industria Británica, un organismo comercial, dice que estos casos podrían ser "altamente perjudiciales", señalando que el riesgo de indemnizaciones por daños y perjuicios podría impulsar acuerdos independientemente de los méritos de un caso.

da