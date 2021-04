Soft Landing: un facilitador a la expansión

En el mundo empresarial, la nueva normalidad puede significar un gran riesgo o una potencial oportunidad. Todo depende de la visión y capacidad del CEO o líder de la compañía para lograr un mayor alcance, aprovechando los enormes beneficios de un mercado global que, entre otras cosas, brinda aliados o proveedores de servicios con un claro diferenciador y un muy buen precio, sin importar desde qué país lo ofrezcan.



El escenario actual nos invita a pensar como nunca en la expansión internacional. A las empresas en general, pero en especial las de servicio y las que tienen base tecnológica, les llegó el momento de tomar la decisión y no aplazarla más, perdiendo los temores que han rondado en torno a un proyecto de entrada a un nuevo mercado que años atrás era distinto, costoso, desgastante y, sobretodo, riesgoso. Hoy el mundo cambió a favor, pues se han diluido las barreras de entrada y de salida, con mucho menos limitaciones, así como también se han fortalecido prácticas que se convierten en un acelerador y facilitador para que este objetivo se haga una realidad de forma práctica, sencilla y segura: el Soft Landing.



Este servicio de lanzamiento controlado, cuyo principal diferenciador es su integralidad, se convierte en un facilitador para la compañía interesada en la medida que un aliado local le acompaña en las decisiones claves y estratégicas, optimizando sus recursos y aprovechando sus ventajas competitivas para un nuevo territorio. Compañías como Grupo Soluciones Horizonte -empresa colombiana con una trayectoria de más de 20 años y con operaciones en México, Brasil y Estados Unidos- han fortalecido su oferta de valor tras potenciar el conocimiento y capitalizar su experiencia de acompañamiento empresarial en diferentes sectores y en firmas de distintos tamaños, entendiendo las necesidades como propias y con una cultura de mejora e innovación, lo que le permite a la compañía o al emprendedor desde el día uno concentrarse de inicio a fin en una estrategia de desarrollo y ventas.



Los beneficios de expandir internacionalmente las compañías son muchos, pero algunos de ellos estarán en diversificar los riesgos de ampliar el mercado local al global y los del propio país, acceder a nuevos proyectos, aumentar el ticket promedio, incrementar la cartera de clientes, crecer las ventas -y por ende, las utilidades-, y ganar en monedas más fuertes -si fuera el caso-.



Incentivar la inversión extranjera ha sido una política constante de muchos de los países de Latinoamérica y Colombia no es la excepción. Hoy en día cuenta con más de 16 acuerdos comerciales que permite llegar a mil 500 millones de consumidores de forma preferencial, con los mayores índices de crecimiento de la región, con talento altamente calificado -de acuerdo al IMD World Talent-, y una fuerza laboral más grande de la región y la primera de mayor crecimiento y capacitación superando a Perú, México, Brasil. Por otro lado, cuenta con seis áreas metropolitanas con más de un millón de habitantes: Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, además de salarios competitivos, según estudio realizado por Nearshore Americas. En general, Colombia se ha convertido en el país más acogedor de Latinoamérica para invertir y hacer negocios.



De la mano del Soft Landing y con la convicción de transformar la estrategia de internacionalización para posicionar su marca y habilitar las operaciones a medida que su subsidiaria crece, el riesgo es no hacerlo. Sea de las empresas que evolucionan y llevan a su empresa a otro nivel… ¿Hablamos de expansión?

