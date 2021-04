Ciberseguridad: 5 consejos para que nadie burle la privacidad de tu computadora

Ha pasado un año desde que inició la pandemia que ocasionó el Covid-19, no solo en México sino en todo el mundo, muchas empresas y negocios optaron por que sus trabajadores realizarán home office, sin embargo, a la mayoría por no decir que todos, no les facilitaron un algún programa o software que los alerte de algún ataque cibernético.

Es de vital importancia que al trabajar en casa mantengas en altos estándares la seguridad, ya sea en tu ordenador, smartphone o tablet, ya que de este modo, podrás prevenir cualquier fraude, amenaza, robo de información, o cualquier ciberataque en tu dispositivo de trabajo, mismo que de acuerdo con recientes estudios, estos han ido a la alza.

Por ello, a continuación te revelaremos cinco consejos para que puedas proteger tu computadora de cualquier malware y así no seas víctima de la ciberdelincuencia.

5 consejos para ser invisible ante ciberataques

1. Activa un antivirus

Uno de los antivirus más eficaces, es Norton Security Online, el cual te protege de cualquier virus o amenaza de aplicaciones y softwares de alto riesgo, pérdida de identificación y páginas que son diseñadas especialmente para robar información de tu computadora.

Lo mejor es que este antivirus está disponible hasta para 10 dispositivos, mismos que se pueden administrar desde una página web, bastante fácil de usar, incluso, inmediatamente te alerta sobre las aplicaciones que son maliciosas.

2. Contraseña más segura

De ser posible, mantén una contraseña que difícilmente puedan descifrar, una donde utilices números, letras y símbolos de ser posible, así será más difícil de que puedan adivinarla, además, algunos expertos recomiendan que no utilices la misma clave en tus redes sociales, ya que no todas las páginas de internet, cuentan con el mismo nivel de seguridad.

3. Visita únicamente tiendas oficiales

El comercio electrónico se ha vuelto una de las actividades más solicitadas, en el que comprar y realizar pagos es más común que antes, sin embargo, debes tener cuidado de las páginas que compras, ya que, si no verificas la página, podrías ser víctima de un fraude y de robo de datos personales.

4. No compartas información personal

Es cierto que la distancia no es un impedimento para ponerse en contacto con familiares o amigos, por ello, debes ser muy cuidadoso al compartir en algún chat o en tus redes sociales, información delicada como tu cuenta bancaria, contraseña o datos personales; lo correcto es hacerlo a través de archivos PDF o correo electrónico.

5. Navega en páginas verificadas

Navega por páginas web certificadas que inicien con "https://", mismas que suelen ser las más seguras y con información protegida.

