Spotify: ¿Qué artistas de K-pop continuarán en la app y qué pasará con los demás que eliminó?

Este fin de semana los seguidores de grupos y artistas de K-pop despertaron con la noticia de que varias agrupaciones y solistas fueron eliminados de la plataforma Spotify. Esta noticia inmediatamente se hizo viral y algunas empresas surcoreanas ya llegaron a acuerdos con la compañía de distribución de música vía streaming para regresar a algunas canciones a la app.

Las y los K-popers, como se conocen a los seguidores del género, están preocupados pues las canciones, colaboraciones, OST de dramas y más, de diversos grupos como BTS, Super Junior, Monsta X, Epik High, GFRIEND, HyunA, Mamamoo, entre otros, ya no se encuentran en la plataforma, por lo que inundaron Twitter con quejas y reclamos para la plataforma.

¿Por qué Spotify eliminó la música?

El mes de febrero Spotify comenzó a operar en Corea de Sur. A pesar de que es una buena noticia para los grupos, la realidad es que hay una supuesta "guerra" con algunas compañías distribuidoras de este genero, como lo es Kakao M (MelOn), quien también es distribuidora de varios artistas surcoreanos.

Spotify dijo en un comunicado que expiró su acuerdo de licencia global con Kakao M y apuntó que esto no está relacionado con el reciente lanzamiento de su servicio en el país asiático. Sin embargo, la compañía surcoreana indicó que la suspensión se dio en consonancia con la política de Spotify que pretende firmar acuerdos sobre servicios locales y globales de forma simultánea, reportó la agencia local Yonhap.

¿Qué artistas siguen?

Algunos de los grupos internacionales como Blackpink, Super Junior, BigBang, y BTS, se salvaron de esta suspensión; pero no así sus colaboraciones con otros artistas. Es el caso de Suga pues su canción “Eight”, con la artista IU ya no está disponible, pues la cantante fue una de las afectadas.

El mismo caso pasó con KyuHyun de Super Junior quien ya no cuenta con los temas “Like rain, like music”, “Myself reflected in my heart” y “The moment my heart flinched”, en la plataforma.

Estos artistas regresan

Inmediatamente después de darse a conocer la noticia, varias agencias surcoreanas comenzaron a negociar por su cuenta con Spotify. Es el caso de Jessi y HyunA, quienes se encuentran en PNation, compañía de PSY, creador del éxito Gangnam Style. Algunas de las canciones y álbums de las raperas ya están disponibles en la plataforma.

De la misma manera, la banda, Epik High, informó que logró regresar su último álbum Epik High Is Here (Part 1), aunque perdieron sus reproducciones en todo el disco.

¿Qué pasará con los demás artistas?

Spotify y Kakao M anunciaron que seguirán sosteniendo negociaciones, por lo que se espera que pronto los demás artistas y canciones regresen a la plataforma.

Algunos de los grupos que ya no están en Spotify son: Monsta X, GFRIEND, Mamamoo, SEVENTEEN, SF9, (G) IDLE, NU’EST, Kara, Block B, AOA, Ss501, BEAST, KARD, MOMOLAND y Rocket Punch. Asimismo, SF9, APink, Nam Woo hyun, PENTAGON, GOLDEN CHILD, DKB, VICTON, 100%, gugudan, Sunmi, JBJ y UP10TION.

