Queen y su música llegan en un videojuego GRATIS para teléfonos celulares

A 51 años de que creó la banda de rock Queen, la agrupación sigue haciendo historia y llegando a las nuevas generaciones, pues en esta ocasión lanzó su propio videojuego gratis para teléfonos celulares, el cual lleva como título Queen: Rock Tour.

Queen: Rock Tour brinda la posibilidad de que el usuario experimente la sensación de jugar y conocer a cada uno de los integrantes de la banda en diferentes momentos de la historia, por lo que podrás tener acceso a Freddie Mercury, Brian May, John Deacon o Roger Taylor.

Lo mejor de este título que ya se encuentra disponible en las tiendas Play Store, para Android, y App Store, para iOS, es que podrás "interpretar" sus clásicos y famosas canciones como son: Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions y Radio Ga Ga.

Al ser un videojuego de ritmo, tendrás que presionar la pantalla al momento que te lo vaya indicando la melodía, pero no si no eres tan bueno coordinando tu vista con tus manos, quizá te cueste un poco de trabajo.

Además, en Queen: Rock Tour existe la posibilidad de personalizar a tu avatar con los diseños que usaron los integrantes de banda en diversos momentos históricos, desde conciertos y entrevistas hasta atuendos que portaron en sus videos musicales.

El título fue desarrollado por Gameloft y Universal Music Group y Hollywood Records.

A pesar de que el título es totalmente gratuito, dentro de la experiencia quizá sea necesario "comprar" algunas cosas para vivir una experiencia al estilo de Queen.

hmm