Apple: Toma fotos con tu voz desde tu iPhone ¡Mira, sin manos!

Muchas personas tienen poseen en sus características física, una mano muy pequeña en el que incluso, les cuesta tomar su teléfono con una sola mano, especialmente para los usuarios de iPhone, quienes recurren en gastar sus ahorros en gadgets de costos muy elevados, para poder tomarse una selfie, cuando lo que necesitan configurar su dispositivo.

Además, en momentos donde vas a viajar con amigos o tu pareja, siempre quieres tomar el mejor momento con una foto riesgosa, en el que podrías perder tu celular si no lo sujetas bien, por ello, es preferible sujetar bien tu celular, que tratar de tomar una fotografía, y que pueda caer de un mirador o al mar si es que estás en la playa.

Sin embargo, muy pocos usuarios se disponen a navegar entre todas las bondades que ofrece un iPhone, y descubrir trucos que podrían facilitar tu experiencia con tu dispositivo, ya sea para conversar con alguien, tomar fotografías o videos, en fin, sacarle el máximo provecho a tu celular.

CharlyPi y sus trucos en iOS

Es así que a través de la página de Facebook de CharlyPi, quien compartió uno de los muchos trucos que hay sobre cómo sacarle el mejor provecho a tu iPhone en su canal, el cual, en esta ocasión revela cómo tomarte una selfie o una fotografía, con un comando de voz que muy sencillo de activar desde tu celular.

A continuación te explicamos cómo activar este comando de voz, para que con "una palabra" puedas tomar una fotografía sin necesidad de apretar la pantalla o cualquier otro botón.

Truco para tomar fotos con tu voz en el iPhone Posted by CharlyPi on Thursday, March 11, 2021

¿Cómo tomar una foto con comando de voz?

Selecciona el icono de configuración Dirígete a la opción de "Accesibilidad" En el apartado de "Físico y Motriz" selecciona la opción "Control por voz" Revisa que la opción "Control por Voz", está activada Ahora, selecciona la opción "Personalizar comando" y "Crea un nuevo comando" En el apartado de frase, escribe la palabra "Foto" En "acción", selecciona "Realizar gesto personalizado" Aparecerá una opción "ocultar controles", en donde deberás presionar con tu dedo la parte donde está el botón donde toma la foto. En la parte de "aplicación" selecciona el icono de la "Cámara". Guarda y regresas a la cámara para verificar que sí realizó la acción.

Ahora, con este nuevo comando podrás tomar fotografías, sin dejar de lado la seguridad de tu teléfono y sujetarlo con firmeza; no olvides alzar la voz cuando uses el comando, ya que de otra forma y literalmente, tu móvil no te escuchará.

DRV