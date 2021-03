WhatsApp: Truco para evitar que la app deje de funcionar en tu iPhone

Aunque en los meses recientes se han presentado polémicas e inconvenientes con WhatsApp, no hay duda de que es una de las herramientas digitales más útiles de la actualidad. La facilidad de comunicación que ofrece y el uso masificado la convierten en un servicio del que pocos pueden prescindir.

Pero ha habido un nuevo anuncio que pone en riesgo el uso de la app de mensajería instantánea. Ahora no por las condiciones de privacidad, sino por los aparatos que serán compatibles con la misma.

Facebook anunció el lanzamiento de la versión 2.21.50 de WhatsApp. Esta actualización requiere de iOS 10 como mínimo para poder funcionar. Esto significa que los aparatos con u sistema operativo más viejo no funcionarán para tener la aplicación en su escritorio.

¿Como evitar que WhatsApp deje de funcionar en iPhone?

FOTO: Archivo

¿Qué teléfonos dejarán de funcionar?

Aquellos dispositivos que no soporten este sistema operativo, ya no podrán utilizar la popular app de mensajería. Estos cambios vienen acompañados por mayores requisitos de compatibilidad, con lo que ahora, la plataforma necesitará cuando menos en iOS, de su versión 10 o posterior. Esto significa que quien tenga un iPhone 4s o anterior, no podrán actualizar WhatsApp.

En caso de los posteriores, de cualquier forma deberán actualizar la versión del software. Para aquellos que tengan un dispositivo igual o superior a la quinta generación, será necesario actualizar al software más reciente. El proceso se hace en la ruta: Configuración, General, Actualización de Software.

Es la segunda red social más utilizada

WhatsApp es la segunda red social más importante en el mundo, gracias a sus 2 mil millones de usuarios en todo el mundo. Este número sólo lo supera Facebook que suma 2 mil 500 millones de usuarios activos.

Te decimos cómo actualizar el software para utilizar WhatsApp en tu iPhone

FOTO: Archivo

gka