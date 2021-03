Steve Jobs: El genio que tardó en RECONOCER a su hija mayor ¿Tiene su apellido?

El estreno del documental "The Man In The Machine" en 2011 causó un gran revuelo luego de que coincidiera con la presentación pública en el festival de cine de Tellurdie en Colorado, de la cinta "Steve Jobs", dirigida por el británico Danny Boyle que se basó en gran parte de la biografía del genio fundador de la empresa Apple, escrita por Walter Issacson que muestra un Steve Jobs que pocos pueden reconocer.

La película de Boyle, cuenta con un gran elenco, protagonizado por el actor Michael Fassbender, junto con Aaron Sorki como guionista, demuestra ciertos detalles de la caótica vida personal de Jobs, algo que pocos conocían, ya que dentro del mundo de los negocios y tecnología, Steve es considerado uno de los mejores, en colaboración con Steve Wozniak, cofundador de Apple.

Sin embargo, Eddy Cue, vicepresidente de Apple Internet, sin poder creerlo y sin darle un grado mínimo de validez compartió con algunos medios y portales web que ésta cinta se trata de "un retrato miserable e inexacto de mi amigo". "No es el Steve que yo conocí", dijo Cue en un mensaje a través de redes sociales.

En la biografía de Jobs, uno de los episodios más dramáticos en "The Man In The Machine" fue cuando abordan el trato con su hija Lisa, que nació en 1978, fruto de su relación con Chrisann Brennan, con la que terminó su relación abruptamente desde antes de que ésta diera a luz, hecho que los medios y la prensa han tratado de revolcar y polemizar.

Se dice que durante muchos años, Steve Jobs se negaba a creer que él era padre de Lisa, sin reconocer su paternidad exigió una prueba de ADN, misma que comprobó su verdadero parentesco, sin embargo, en numerosas ocasiones, previas a los resultados, éste se negó y puso en duda la fiabilidad de su paternidad en números, además, siendo ya multimillonario, se limitó únicamente a proporcionarle una restringida manutención.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Steve Jobs y Lisa restablecieron lazos, incluso ella adoptó el apellido de su padre, por lo que en el documental de Alex Gibeney quedó cofirmado que su vida personal fue algo complicada, además de que reflejó un liderazgo empresarial que era bastante tajante y que tenía más tintes de jefe explotador.

