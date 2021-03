Steve Jobs: Estos son los MEJORES consejos para los jóvenes EMPRENDEDORES del fundador de APPLE

El fundador de Apple, Steven Paul Jobs fue un gran empresario y magnate de la tecnología de los últimos tiempos, superando por mucho a Microsoft, la empresa de su antiguo amigo y también genio de la informática Bill Gates, Jobs se superp así mismo, dejando un gran legado de enseñanzas para la vida y los jóvenes quienes desean emprender su propio negocio.

El multimillonario y máximo accionista individual de The Walt Disney Company es uno de los más grandes empresarios en Estados Unidos y a nivel mundial, sin embargo su historia de vida y modelo de negocios a inspirado a millones de personas gracias a su liderazgo y espíritu emprendedor, superando muchas adversidades tales como el robo de sus ideas, sin embargo su revancha fue mejorar sus propias ideas y generar mejores modelos y equipos tecnológicos más competitivos.

Aquí los cinco consejos de vida para jóvenes emprendedores:

Haz lo que te apasiona

Jobs decía que la única forma de realizar tu trabajo de manera eficaz y disfrutarlo, debes hacer lo que más te gusta y apasiona, amar lo que haces es fundamental para vivir plenamente y feliz, así nunca sentirás estrés innecesario, sin embargo también afirmaba que si aún no descubres lo que realmente te apasiona, debes tener paciencia durante la búsqueda de tu verdadera vocación.

Sigue tu intuición

Para alcanzar el éxito, además de esforzarse e innovarse cada día, debes seguir tu intuición sobre el rumbo de las decisiones que debes tomar día a día, debes confiar en ti mismo para que nunca desistas de lo que más te guste, siempre ten la seguridad en tí mismo y en lo que dicta tu corazón.

Investiga, conoce el mercado y aprende

Aplicando las leyes del Arte de la Guerra de Sun Tzu, Jobs decía que antes de emprender un negocio, debes conocerte a ti mismo para saber en qué áreas eres realmente bueno y cuáles te hacen falta mejorar, descubrir tus fortalezas y debilidades para poder trabajar en mejorar cada una y siempre mantenerse interesado por aprender nuevas cosas y herramientas que sigan alimentando el intelecto y el espíritu.

Identificar los mejores colaboradores

El éxito no se alcanza como un lobo solitario, debes encontrar a los mejores para formar parte de tu equipo y así puedas seguir creciendo y ayudar a otros a realizar sus propios sueños, deben tener las mismas ganas y pasión que tú por lo que debes fortalecer tu liderazgo para las personas que tu elijas sean lo más eficientes y felices posible.

Arriésgate

El que no arriesga no gana y Jobs lo sabía perfectamente, así que debes confiar en ti mismo y "lanzarte al vacío" para que puedas ser el ganador de tus propias metas: “Ser el hombre más rico del cementerio no es lo importante. Ir a la cama por la noche sintiendo que has hecho algo maravilloso, eso es lo que importa”.

Con información de Diario Hispaniola

