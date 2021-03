Windows 10: Activa el inicio rápido para cargar el sistema en segundos

Uno de los mayores problemas históricos que había con los equipos de Windows era el que sus sistemas operativos solían tardar hasta varios minutos en cargar, lo cual era una molestia, sobre todo en situaciones de emergencia. Microsoft ha solucionado esto con el modo de inicio rápido.

Como lo dice su nombre, esta opción disponible en los equipos de la marca a partir de su versión 10 permite encender la computadora y esperar solamente unos segundos para poder usarla sin ningún problema. Con esto la compañía se quitó la imagen de que su S.O. era lento y pesado.

Esta opción se puede configurar desde cualquier equipo y consiste en una serie de sencillos pasos que no requieren entrar a Bios, sino al menú de configuración del sistema.

Estos son los pasos para activar el inicio rápido

Entra a la barra de búsqueda .

. Escribe Panel de Control y entra a la primera opción que te dé el buscador.

de y entra a la primera opción que te dé el buscador. Escoge la opción de Sistema y seguridad .

y . Ve a Opciones de energía .

de . Después selecciona Elegir el comportamiento de los botones de inicio / apagado.

Finalmente selecciona la opción de inicio rápido.

Recomendaciones

Generalmente, los equipos requieren de cierto tiempo para cargar su sistema operativo de manera óptima; sin embargo, esta opción permite que el equipo no se apague del todo, lo cual puede provocar que la vida útil del ordenador disminuya.

Por tal razón es recomendable que esta opción se use en ciertas temporadas, pero que de vez en cuando se cambie para permitir que el equipo "descanse" y no se enfrente a un gradual desgaste que haría que no dure los años que podría aguantar.

GDM