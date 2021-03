Google Meet: Descubre como TRANSCRIBIR en tiempo real tus REUNIONES virtuales

Llevamos ya un año trabajando vía remota y todo tipo de reuniones las hemos hecho a través de plataformas como Zoom, Google Meet o incluso whatsapp, lo que nos ha obligado en convertirnos especialistas de cualquier problema tecnológico que pueda surgir. Y aunque nos ha llevado tiempo aprender el uso de estas nuevas tecnologías, ya transcurrido un año podemos decirnos expertos de las conferencias en línea que se suscitan durante nuestras jornadas en línea.

Una de las mayores preguntas en particular sobre Google Meet es si es posible transcribir lo que se está hablando en tiempo real, ya sea en una entrevista, o una junta de trabajo. Debido a los cambios de la forma de trabajo, es fundamental encontrar formas de hacer que el contenido de estos intercambios sea accesible y esté disponible para todas las personas. No todo el mundo tiene fácil acceso a Internet y video. Cuando las tareas para la escuela y el trabajo dependen de las reuniones en línea, aquellos que no pueden hacerlo necesitan una forma de revisar el contenido. Por eso la transcripción de Google Meet es tan importante. Y bueno, si te preguntas si esto es posible, la respuesta es SÍ es posible. ¿Cómo? A continuación te lo explicamos:

¿Cómo transcribir una reunión de Google Meet?

Paso 1 para la transcripción: entra a tu reunión de Meet

El primer paso para lograr la transcripción de tus reuniones evidentemente es estar presente desde tu ordenador o computadora. Es muy importante que puedas estar conectado desde un dispositivo no móvil, es decir, en el celular o tablet no funcionará.

Paso 2: instala la plataforma para la transcripción

Naturalmente, Google Meet no permite una transcripción, pero hay ciertos trucos para que el audio sea transformado en texto de forma rápida y efectiva y la plataforma que nos ayudará es Otter.ai.

Otter cuenta con un plugin para Google Chrome que facilitará la tarea de transcribir todas tus reuniones, pues lo que realiza esta plataforma es el subtitulado de la reunión en tiempo real y guarda estas transcripciones de audio en la cuenta de la misma plataforma. Hasta el momento, está disponible en iOS, Android, Zoom y Google Meet.

Para hacer uso de este sistema, tienes que instalar la extensión e iniciar Google Meet, hacer click en el ícono de Otter.ai y abrir el plugin.

Paso 3: Regístrate e inicia sesión.

Posteriormente te pedirá que te registres o inicies sesión (puedes utilizar tu sesión de gmail); después pulsa el botón de grabar y el de CC para que comience a subtitular en tiempo real. Si deseas en cualquier momento detener la transcripción, solo debes pulsar el botón de pausa o bien, detener la grabación.

¡Y listo! ya tienes tu transcripción de tu reunión de Meet.

Cabe añadir que Otteri.ai incluye 600 minutos de transcripción gratis por mes.

