¡Konami lo hace de nuevo! Las TORTUGAS NINJA están de regreso

Este 2021 pinta para ser una año lleno de "remakes" que nos darán justo en la nostalgia, tal es el caso de Konami y el relanzamiento de un clásico a cargo de las Tortugas Ninja que salieron a finales de los 80 en arcadias y NES.

Con el paso del tiempo, las Tortugas Ninja se convirtieron en todo un icono de la cultura retro, tras el lanzamiento de innumerables series, películas e incluso videojuegos.

En esta ocasión, el desarrollador Konami ha confirmado la llegada de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, con un estilo gráfico basado en la serie animada del 87.

Esta nueva propuesta está a cargo del estudio Tribute Games, fundado por Jonathan Lavigne y Justin Cyr, quienes trabajaron en Scott Pilgrim vs. The World: The Game, lo que nos hace pensar que el resultado será impactante y nos hará recordar los viejos tiempos.

La descripción oficial de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge adelantó que las cuatro Tortugas visitarán varias locaciones icónicas de la franquicia, mientras intentan detener los planes de su némesis Shredder (o Destructor, como lo conocimos en México), de manera que irán de Nueva York hasta la Dimensión X, enfrentándose al Clan del Pie y a otros villanos clásicos.

Por el momento no se ha anunciado más detalles, ni la fecha de lanzamiento, pero desde este momento ya es posible agregarlo a la lista de deseos de Steam.