Pokémon confirma remake de Diamante y Perla. Aquí te contamos todos los detalles

Durante el Pokémon Presents de hoy, 26 de febrero, se confirmó el próximo lanzamiento de un remake de los juegos de Pokémon de cuarta generación Diamond/Pearl para la Nintendo Switch.

El estudio a cargo de su desarrollo será ILCA Inc. (responsables también de Pokémon Home) y dirigido por Yuichi Ueda de la misma ILCA Inc. (reconocido por títulos como Batman: The Videogame, Batman Returns y Gremlins 2: The New Batch) y por Junichi Masuda, director original de Pokémon Diamond/Pearl.

La nueva entrega muestra un mapa bastante similar a las versiones originales. Dando la impresión de que es una adaptación bien hecha de las entregas originales que llegaron a Nintendo DS y ahora estarán en HD en Nintendo Switch.

El juego nos regresará a los orígenes mediante un avatar en su versión "chibi", quien se desplazará por diferentes escenarios adoptando su forma "real" durante las cinemáticas de las batallas.

La modalidad de juego, historia y lugares son también los mismos. Parece ser, en todo, el remake que esperábamos para estas versiones.

Por el momento, no se ha confirmado la fecha exacta en la que llegarán Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl, Nintendo se limitó a confirmar que ambos lanzamientos están previsto para finales de 2021, por lo que no resta más que esperar.